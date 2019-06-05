歡慶台鐵132周年！蘇貞昌：顧好本業，附業也會跟著好

▲行政院長蘇貞昌出席鐵道節活動。（圖／記者胡順惠攝）

記者胡順惠／台北報導

台鐵局今（5）日上午10時舉辦鐵路節慶祝大會，分別頒發「臺鐵之友」、「優良志工」、「服務績優員工」及「服務資深40年員工」等獎項，以表揚對鐵路盡心盡力且奉獻良多之優秀人員，行政院長蘇貞昌、交通部部長林佳龍、台鐵局長張政源出席頒獎。蘇貞昌說，只要台鐵把本業做好，附業當然會好。

張政源表示，目前核定台鐵三年增補2818位人力，107年1907位也已到位，109年人力可以提前到108年遞補，紓解人力失衡問題。他還說，為了提升台鐵局資產活化及附業經營效益，成立「資產開發中心」及「附業營運中心」，多元開發創造軌道經濟。

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「只要台鐵把本業做好，副業當然會好，讓人民下次還想再搭火車。」蘇貞昌表示，參加132週年是以一個台鐵乘客人致敬，感謝所有台鐵人，要贏回乘客信心就是要自己更努力，拜託台鐵要與時俱進，一定要迎上時代，台鐵要錢給錢、要人給人、要改就改，絕對全力支持。

▲交通部長林佳龍出席鐵路節頒獎典禮。

蘇貞昌表示，台灣的發展離不開台鐵，台鐵的努力見證台灣改朝換代。他分享，自己在讀台大時，經常要從台北搭車回屏東，路程長達13小時，大家的聚合分離經常都發生在火車站，有一首台語歌《車站》，之所以那麼瘋迷，就是深刻刻畫出人與人之間的感情，台鐵便當則是讓大家想起，在辛苦成長的日子中，台鐵給予一頓溫飽、回億。

蘇貞昌分享，4月到苗栗視察更新改建，原本16台火車頭本來要申請4000萬預算，決定直接給4億蓋「火車頭博物館」，台灣還有為日本天皇來做的天皇專車，但這些都鎖在台鐵倉庫裡，從來沒有要拿出來獻寶，真是好可惜，這是台鐵的金飯碗。

林佳龍致詞時表示，交通事業引領國家整體經濟脈動的火車頭，除了在振興經濟、擴大公共建設方案中，大力推動鐵路轉型為捷運化，增購新車，改善車站旅運設施，提升路線、橋梁與隧道等安全外，目前正積極推展「前瞻基礎建設計畫－軌道建設」。

未來，台鐵全力朝向「確保行車安全」、「改造臺鐵文化」、「提升服務品質」、「改善工作環境」、「更新車路設施」、「推動企業化經營」等6大目標努力。林佳龍說，堅定改革、迎接蛻變，已初步展現各項成效，以安全行動來守護每一位旅客。