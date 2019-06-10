男友偕女摩鐵離奇暴斃　網紅女友IG聲聲喚：拜託告訴我是一場夢

▲巫男交往8年的網紅女友在instagram寫下對他的思念「老公，我好想你 。（圖／翻攝自Instagram）

記者陳以昇／新北報導

日前新北市一名經營服飾網拍男子，與女性友人到摩鐵休息，2人卻離奇地暴斃；他交往8年的網紅女友在社群網路IG上傳照片貼文，寫下對男友沈痛的思念「為什麼這張照片成了我們最後一張合照....；沒有你我一個人該怎麼辦；老公，我好想你，拜託告訴我這是一場夢」。

▼巫姓男子與羅姓女性友人步行到一家汽車旅館休息，入住前沒有異樣。（圖／記者陳以昇翻攝）

5日上午2時許，經營服飾網拍租屋在新北市新莊區的巫姓男子（24歲），偕羅姓女性友人到一家汽車旅館休息，過了4小時後，被房務人員發現巫男仰躺床上，羅女癱躺地上，2人陳屍房內，現場沒有打鬥、自殺痕跡，不過鑑識人員在現場採集到不名粉末，已經送化驗，目前檢警還在調查死因。

事發後，交往8年的網紅女友在社群網路Instagram貼上與巫男合照，「為什麼這張照片成了我們最後一張合照....」，還不敢置信即將步入禮堂的兩人竟天人永隔，「接到電話的時候我完全不相信是你，甚至到現場 我都不相信一切是真的....」，甚至自責當天晚上沒有要求巫男不要出去，留下來陪她。

女友述說著巫男生前體貼、善良「怕夏天床單會髒，怕我皮膚過敏，昨天（4日）還拿去洗；甚至說賺錢了要開收養流浪狗的地方」，還祈禱這一切不是真的，也寫下對巫男沈痛的思念，「老公....我好想你.....沒有你的以後........我該怎麼辦，我不知道怎麼面對這個沒有你的家....我真的無法接受這事實......拜託告訴我這是一場夢。」

▼巫姓男子、羅姓女子陳屍摩鐵死因成謎 。（圖／記者陳以昇翻攝）