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OL穿透膚緊襯衫吃麵…他一看驚「布拉甲脫鉤」　羞曝再遇到的2種作法

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▲▼OL穿透膚襯衫吃麵…他一看驚「布拉甲脫鉤了」：嚇得我爺爺褲頭都鬆了。（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲部分女網友指出，其實只要胸罩開了，女生都會感覺得到。（圖／翻攝臉書爆廢公社）

生活中心／綜合報導

一名網友到麵店吃麵，赫然發現左前方一位穿著透膚白色襯衫的OL，胸罩後面竟然脫鉤了。他想要過去提醒對方，但又怕是對方自己解開放鬆一下的，到時就更尷尬了，「有人可以告訴我該怎麼做嗎，很急，在線等。」網友留言相當踴躍，「有可能漲奶」、「幫她扣好」、「好害羞」。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文，「那個…我應該告訴她嗎，她的布拉甲（台語）脫鉤了。」原PO說，當下因為怕是對方自己解開的，如果又上前跟她說的話，那會更尷尬，所以最後他還是決定旁觀，「畢竟我一點都不想在警局內跟大家回文」。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，OL吃飽後，是尷尬的夾著胸罩走掉的，到底是脫鉤還是自我解放就不得而知了，「一個奶奶的脫鉤嚇得我爺爺的褲頭都鬆了。」他也打趣說，如果之後再遇到這種情況的話，要不請女性朋友上前提醒，要不就自己主動幫忙扣了。

網友紛紛留言，「說不定在等你」、「帶她去買一件試穿看看」、「舉手之勞做環扣」、「應該是伸懶腰的時候脫勾」、「好奇，脫鉤了怎麼還能那麼服貼」、「2019新穿法」、「還是在旁邊觀賞就好了」、「你如果跑去提醒她，她可能會以為你是變態」、「有可能漲奶」、「不用講啦，是女生脫鉤一定都知道。」

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關鍵字：爆廢公社,胸罩,OL

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