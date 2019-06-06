2妹子MTV通宵看鬼片　突狂吐「走廊驚見白衣女」：手腕血在噴　互揭經歷更毛

▲原PO和在MTV遇到靈異事件。（圖／翻攝靈異公社）

生活中心／綜合報導

一名女網友常和朋友跑MTV（影音包廂），一天晚上打算和另一名朋友通宵看鬼片，但她一進包廂就覺得很冷，電影播到一半還開始狂冒冷汗、渾身不對勁，衝去廁所猛吐的時候，聽見一男一女在吵架，打開門卻不見人影。正當她朝包廂走回去時，看見一名穿白色連身短裙的女生從裡頭跑出來，手腕上還不斷冒出鮮血，終於見到朋友後，「她一臉驚恐說『我剛被壓了，全身不能動！』」

原PO表示這是親身經驗，剛到中壢第一年，由於當地娛樂不算多，放假就是和朋友跑MTV看電影，「最好是包夜的那種，有的還有無限的飲料、冰淇淋和餅乾。」原PO說，一天夜晚，和一個女性朋友約好去「包夜」，打算看整晚的鬼片，但當天的包廂異常的冷，電影播到一半，「突然全身狂冒汗，頸部酸、喉嚨很痛、頭也開始又重又痛。」

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原PO說，明明才吃了一塊餅乾，卻覺得反胃、打嗝又想吐，於是起身去廁所抱住馬桶狂吐，「這時候聽到一男一女在吵架，吵什麼聽不太清楚，又聽到女生一直哭。」她說，平日晚上那麼熱鬧讓她很好奇，但一打開門卻沒看到任何人，「咦？不是才前幾秒的事，人呢？」

往回朝包廂走的途中，身體難受的原PO打算要朋友先陪著去急診，當時又因為胃很痛，頭一路低著，「當我一抬頭，看到一個穿白色連身短裙、高跟鞋的女生，從我們包廂跑出來，她的白裙上沾滿鮮血，手腕上的血在噴。」原PO當下嚇傻，還和「那個她」擦身而過，打開包廂後就看見朋友正靠著牆壁，「她一臉驚恐的說，『靠，我剛被壓，全身不能動！』」

原PO說，因為朋友已經嚇壞了，就沒有立刻告訴她剛才在走廊上看見的景象，而是到家才把事情說出來，「她（朋友）說，她就是想說我怎麼那麼慢，要來廁所找我，結果一開門就被很大的力氣推到旁邊牆壁，身體也不能動，但她有聞到很香的味道。」原PO推測，「我想應該是那包廂出過什麼事吧，從此我們也不敢去那了。」

網友紛紛留言，「想知道MTV哪一個星座的包廂」、「林老師勒，大法師逆！直接壁咚」、「好奇為什麼說遇到東西都會有很香的味道」、「那一家我應該去過耶」。