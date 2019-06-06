夏天最美的五色眼影盤　Dior Wild Earth系列迷人的手工壓紋

今年五月初Dior 推出限量Wild Earth 系列彩妝，靈感來自金屬手工打磨的壓紋。這種紋路其實近幾年常常可以在戒指上看到，尤其男生的婚戒，簡單樸素中求變化，打磨就是一個越發流行的款式。而配上Dior 此系列Wild Earth 這狂野的名稱，我倒覺得看著像乾旱多年的地表（笑）說不上喜不喜歡，但實際去試了顏色卻發現質地與發色和其中的細閃相當吸引人。

五色眼影盤共出兩色：

# 786 Terra 是帶點灰感的玫瑰褐色調

# 696 Sienna 是整體淺一些的金黃褐色

#786 Terra

在閃光燈下，細閃非常耀眼，這個是在強烈的影片燈光前拍不出來的。一般的白光／室內光也無法展示出，不過肉眼看是可以它們美麗的閃爍著，也因此試過之後就入手了#696。這系列整體發色度與粉質細膩度我覺得是比起歐美系眼影更偏向日系許多。

上眼的話由於#786 比較帶一些灰紫調，對於黃皮人以及眼皮周邊暗沈的人來說會有點容易畫髒，最好加上眼部均勻膚色的步驟，無論是用粉底液提亮或者膚色眼部打底膏，都會有幫助。

而#696 整盤呈色較淺，要呈現出它自然透亮的清新美，保持眼皮的乾淨也是很重要的。所以無論是買哪一盤, 都非常建議讓眼皮這塊畫布處於純淨的狀態, 會得到更美的結果。

試色拍了靠窗自然光、室內白光與閃光：

眼妝照我以為我有拍，但沒找到，只好拿影片的截圖，所以畫質不是太優。文章的首圖眼妝就是#786 所畫出的一個Halo 光暈式眼妝，看影片會清晰很多~

#696 Sienna

#696 的每一格顏色我都非常喜歡！閃光燈下的色彩真是美到讓我完全被迷惑lol。尤其白色格是恰到好處的，不過於銀白也不過於米膚，完全適合白皮/黃皮人作為眉骨打亮，甚至T字和顴骨的打亮。非常喜歡它作為打亮能提亮而且是細緻的質感，不是粗大的亮片或囂張的妝效，（可參考首圖中的顴骨那道光）而中間的金黃色更是整盤的高潮重點色，像是烤得酥脆的焦糖，金澄澄的橘金黃色十分誘人。

兩盤顏色比較：

以下是用#696 畫出的眼妝，這盤其實也可以畫得比較誇張，也可以像前面#786 的光暈式畫法，但我一拿到它的想法是將它畫的清透年輕，所以這個畫法只將主角色放在眼下。

※圖片+文字：Vogue 美人會 - MultiplisMakeup

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