熊本熊盼任東奧火炬手慘遭打槍　理由：非人類、太幼齒

▲日本九州「熊本熊」渴望成為東奧火炬手，慘遭打槍。(圖／ETtoday資料照）

國際中心／綜合報導

日本2020年東京奧運正如火如荼籌備中。東京奧運籌委會上周六(1日)公布了火炬手制服後，引發誰擔任火炬手的討論。熊本縣政府有意讓吉祥物「熊本熊」擔出火炬手，但籌委會卻以「非人類」、安全考量以及「年齡太幼齒」等理理由，否決了「熊本熊」擔任火炬手的資格。

日本《熊本日日新聞》上周日(2日)報導，熊本縣政府向東京奧運籌委會提出申請，希望讓吉祥物「熊本熊」參與火炬傳遞的任務。但籌委會回覆時表示，「熊本熊」並非人類，也不符合「火炬手必須年滿13歲以上」的年齡條件。他們也擔心「熊本熊」是否足以勝任「安全地運送火炬」的任務。 根據官方資料，「熊本熊」只有5歲。

被拒絕後，熊本縣並不死心，又提出讓「熊本熊」在奧運聖火傳遞現場或終點擔任接待人員、或表演嘉賓的要求，但仍被籌委會以「熊本熊」商業氣息太重為由拒絕。

儘管如此，熊本縣仍沒放棄讓「熊本熊」參加東京奧運會相關活動的願望。熊本縣負責官員表示：「熊本熊是熊本的象徵，是宣揚熊本地震災後重建的最理想角色。無論如何也要努力讓牠參與東奧。」該官員表示，他們會捲土重來，最終讓「熊本熊」以某種形式參與東京奧運。