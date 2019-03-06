鼓勵提前掃墓　竹市府貼心送盆栽+專車直達服務

▲新竹市政府提出各種措施期望能有效疏導車潮。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市大坪頂永生園每逢清明節前夕都會湧入數萬人潮，新竹市政府為疏導車潮鼓勵民眾提早在三月上山掃墓，延續提早祭祀送盆栽活動，並提供免費掃墓接駁專車，直達大坪頂永生園，希望可以有效疏導大量的掃墓車潮，提供民眾更便捷的掃墓服務。

新竹市政府民政處表示，為了疏導車流，鼓勵民眾提早上山掃墓，不斷的提出各種措施，今年也將延續以往，推出提早祭祀送盆栽活動，並提供免費掃墓接駁專車供民眾搭乘，期望能有效疏導車潮。

新竹市政府表示，今年清明節在4月5日，為清明連續假期的第二日，依往年經驗，將在各地出現掃墓人潮及車潮，各公墓、納骨堂停車位也一位難求，大坪頂永生園已收納近9萬個先人骨灰骸，因此前往的民眾絡繹不絕。

為紓緩上山車潮，市府提供免費掃墓接駁專車供民眾搭乘，專車將分別於3月16、17日，23、24日、30、31日等三個周末日，以及清明連假的4月4、5日合計8日行駛，每日上午7時從臺鐵三姓橋站發出，末班車則為下午4時30分；至於回程時間，每日上午7時30分於大坪頂發出，末班車則為下午5時，每15分鐘皆有1車次。專車直達，中途不停靠，請民眾依路線搭乘。

同時段警察局於上午8時至下午4時止亦實施「上山、下山分流管制」交通疏導措施，汽車規劃去程自元培街經香村路300巷至大坪頂，回程則由大坪頂經中華路五段331巷下山至中華路五段與美山路口，下山車輛一律右轉北上離去。請民眾依指示牌及現場警察之指揮引導，保持交通路線暢通。

另市府今年也延續辦理提早祭祀送植栽活動，民眾若於三月份的周六、日，3月9、10日，16、17日，23、24日及30、31日等8日提前至大坪頂祭祀，就有機會在現場領取免費小盆栽，每日上午九時發送盆栽700株，送完為止，歡迎民眾踴躍領取。