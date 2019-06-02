網購千元保養品遭騙24萬元！　櫃姊慘哭：生活費都沒了

▲刑事局2日發布最新的網購詐騙預警。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局2日中午發布詐騙預警！警方指出，詐騙集團「解除分期設定」老梗民眾已多不會上當，但警方分析近期詐騙案例發現詐騙歹徒推出新梗、謊稱駭客入侵資料庫盜刷民眾信用卡訂購商品，要求銀行幫民眾處理退費，再由歹徒偽裝銀行人員指引民眾操作ATM匯款詐財。日前台中市有1名百貨公司櫃姊僅網購千餘元保養品、遭歹徒以此手法詐騙24萬元案例。

刑事局預防科表示：中市1名35歲楊姓櫃姐日前遇到上述新型詐騙，歹徒假冒知名網路賣場「小三美日」客服人員來電，誆稱有駭客盜取她先前買保養品的刷卡資料，重複下單20筆盜刷2萬餘元。

緊接著另名歹徒假冒銀行客服人員，要求楊女按照指示操作ATM解除訂單；櫃姊心慌之餘、短短1小時內就被騙走新臺幣24萬元，辛苦儲蓄的生活費幾乎都被騙光！刑事局表示，民眾使用各種電子商務服務，切記個資均可能有外洩風險。

民眾接到陌生電話時，勿因對方說出過往交易資料就輕信對方身分，聽到「操作ATM」、「誤設為批發商」、「誤設為重複訂購」、「誤設為付費會員」、「駭客盜刷信用卡訂購多筆商品」絕對就是詐騙！此外詐騙集團會竄改來電顯示號碼，若手機來電顯示開頭出現「+」字號，代表發話地點在國外，慎防有詐！有任何疑問均歡迎撥打165反詐騙諮詢專線求助。

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