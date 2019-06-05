桃園開齋會禮　千名印尼穆斯林互相祈求祝福與寬恕

▲千名印尼穆斯林，桃園舉行開齋會禮。(圖／市政府提供)

記者楊淑媛／桃園報導

離鄉背井，在台灣桃園工作的千名印尼穆斯林朋友，5日到桃園區建國雲林里聯合集會所，參加「2019桃園開齋節」開齋會禮。市府勞動局指出，2019年齋戒月於5月6日開始，至6月4日結束，隔天開齋節是穆斯林年度最重要的節慶，穆斯林朋友利用開齋節假期拜訪親友，互相祈求祝福與寬恕，象徵新的開始。

▲▼市長鄭文燦出席桃園開齋會禮。(圖／市政府提供)

「2019桃園開齋節」開齋會禮，由台北市印尼服務交流協會的領禱人帶領及講述古蘭經。市長鄭文燦由勞動局長陳靜航、移民署桃園站主任林萬益陪同，抵達會場參加，和外籍移工一起分享文化的多樣性、豐富性，傳達桃園友善城市尊重。

鄭文燦長說，桃園約有11萬名外籍移工，其中來自印尼的移工將近2萬9,000人，約占總數的4分之1，對桃園的城市發展相當重要。同時，東南亞的外籍移工朋友，以越南、印尼、菲律賓與泰國為大宗，其英文的第一個字母分別是V.I.P.T，就是VIP for TAOYUAN的概念，可謂桃園最好的朋友。

希望移工朋友們在桃園除了能夠安心工作外，也能夠在工作之餘參加各種活動，在城市中過好生活，而市府勞動局會盡力協助移工朋友，保障移工朋友的權益與生活。齋戒，是印尼穆斯林每年必經的「身心淨化」，經過整個月的齋戒生活，反省與學習超越身心的誘惑，讓身心靈重返最純淨狀態，為開齋節預做最理想的準備。