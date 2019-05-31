女性網購內衣頻次翻倍　D以上罩杯銷量變多了

▲近年來女性自主意識抬頭，吹起內衣外穿風潮，女性網購內衣頻次翻倍成長，Yahoo奇摩購物中心攜手黛安芬集團3大品牌推出超級品牌日。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

記者洪菱鞠／台北報導

想省荷包看過來！Yahoo奇摩購物中心攜手黛安芬、蕾黛絲、sloggi，momo購物網聯手聯合利華旗下12大品牌，分別推出超級品牌日，主打的是人氣熱銷商品陣容，限定期間內有特別優惠。東森購物針對會員祭出超級特典，消費登記可享3大好康。

Yahoo奇摩購物中心攜手黛安芬集團旗下黛安芬、蕾黛絲、sloggi三品牌推出超級品牌日，即日起至6/2，全館內衣褲99元起，暢銷品加碼3件再85折，下單就送黛安芬小褲乙件，天天再送出50名100元折價券；5/31單日消費滿4,500元限量登記送500購物金，刷Yahoo聯名卡享最高回饋11%。

▲黛安芬風格自在系列軟鋼圈涼感內衣，原價1,580元，特價1,422元，單筆滿3,000元再折300。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

▲黛安芬水感動12罩杯版內衣，原價1,680元，特價680元，滿3件再85折。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

據Yahoo奇摩購物中心觀察，過往消費者網購內衣頻次多為一年1～3次，今年則翻倍成長，掀起一股「內衣快時尚」風潮，在時尚穿搭單品、運動風氣盛行影響下，無鋼圈內衣、運動型內衣及素面無痕內衣成為站上3大熱銷內衣類型，夏季則是偏好選購涼爽舒適的涼感內衣。此外也發現，內衣消費族群以30～49歲女性為主力，平均客單價落於2,500～3,000元間，B～C罩杯仍為主流尺寸，不過近年東方女性發育越趨良好，D以上罩杯銷量明顯成長，大罩杯定義已由D罩杯升級為E罩杯。

momo購物網將於6/3推出聯合利華超級品牌日，包括白蘭超濃縮洗衣精箱購組、熊寶貝柔軟護衣精箱購組、多芬麗仕11件洗髮沐浴組、韓國人氣醫美保養品牌AHC神仙水與B5精華液、康寶立頓囤貨組等，旗下12大品牌祭出近百款熱銷商品優惠29折起，活動當日指定品牌滿499元現折50、799元現折100、1,600元折160，另有滿額好康以及多重滿額好禮，全館不限金額下單，還有機會抽中精品家電dyson空氣清淨機以及AHC冰點精華組。

▲熊寶貝柔軟護衣精箱購組，品牌日599元。（圖／momo購物網提供）

▲白蘭超濃縮洗衣精箱購組，品牌日2件999元。（圖／momo購物網提供）

東森購物主打超級會員特典，即日起至6/3上午10:00，精選商品狂降5折起，消費符合門檻並登記可享3大好康，包括下單滿1元抽iRobot 860無線吸塵器、滿10,000元送1,000元折價券、滿額可獲得指定商品加價購折價券，由於活動期間正值全站年中慶，任一筆訂單還可用99元加購1張刮刮卡，幸運的話，將有機會刮中最大獎TOYOTA COROLLA ALTIS汽車，而刮刮卡限量共10,000張。