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快哭吧！研究證實：大哭會變瘦　「這3小時飆淚」脂肪燒更快

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▲▼霸凌,兒童,男孩,小孩,欺負,孤單,哭泣。（圖／翻攝自pixabay）

▲哭泣是正常的壓力釋放。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

哭泣不只是情緒釋放，甚至對瘦身也有幫助。美國加州洛思阿圖斯眼科護理中心的亞倫（Aaron Neufeld）博士指出，眼淚分成3種類型，其中「情緒性的眼淚」對燃燒脂肪最有幫助，因為哭的時候會降低皮質醇，又稱為「壓力賀爾蒙」，當這種激素減少的時候，有助於腹部脂肪的消耗。

據《太陽報》報導，眼淚可以分3種，第一種是原始眼淚，即人類在正常狀況下，眼部會自然分泌淚液來保持濕潤；第二種為反射性眼淚，眼睛受到刺激後，身體會啟動保護機制而流下淚水；第三種是情緒性眼淚，也就是平常感覺到傷心、感動時會流出的眼淚。

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▲哭泣,難過,悲傷,傷心,大哭,寶寶,嬰兒,哭鬧。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲不是每種眼淚都可以減肥。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

當人類感到壓力大時，腎上腺素會加速分泌皮質醇，造成血壓、血糖上升、並且干擾瘦素的作用，長時間壓抑情緒會使皮質醇水平一直處於較高狀態，身體會吸收更多熱量來幫助身體回到平衡，久而久之就會攝取過多熱量導致肥胖。

人類在悲傷時流下的淚水，裡面就包含腎上腺皮質素，透過流淚可以得到正常釋放，體內皮質醇水平一旦降低，身體就不會再發出「需要更多熱量來抗壓」的訊號。神奇的是，並不是所有眼淚中都含有腎上腺皮質素，像是切洋蔥時流出的淚水，這種無法控制的反射性眼淚是無法幫助瘦身的。

除了眼淚的種類，抓對哭泣時間對減重更有效果。研究提出，在晚上7點到10點大哭，釋放壓力的效果最好，對身體也算是一種「排毒」方式。

▲▼哭泣,女性,傷心,難過,委屈（圖／免費圖庫Pakutaso頁）

▲抓對時間大哭，有助減肥啊。（圖／免費圖庫Pakutaso頁）

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關鍵字：眼淚,,瘦身,減肥

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