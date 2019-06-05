毛治國、朱雲鵬、陳文茜當智囊　郭台銘組抗韓聯盟

圖文/鏡週刊



國民黨總統初選聲勢領先的高雄市長韓國瑜，對決鴻海集團董事長郭台銘的態勢明顯，韓挾非傳統國民黨支持者的「韓粉」衝高選情，已讓挺韓陣營質變，藍營高層對此「憂大於喜」。另一方面，郭台銘除加快選戰步調，也趁中美貿易戰開打，訴求拚經濟，除了廣納前朝政務官進入國政團隊，也積極尋求整合初選對手王金平、朱立倫等人，組成「抗韓」聯盟，要在7月中旬的全民調逆轉選局。

目前國民黨總統初選共有6人表態角逐，但已演變成韓國瑜及郭台銘2人分庭抗禮的局面；對照挺韓陣營傾全力在全台各地動員造勢，郭台銘則語帶輕鬆地說，他與韓國瑜各有分工，韓拚造勢，他拚經濟，「這就是國民黨最好的勝選方程式」。

在韓國瑜凱道造勢成功的隔天，郭台銘與前衛福部長邱文達前往永齡生醫工程館開會，透露找來中研院士楊泮池及前政委薛承泰加入國政顧問團，儘管郭撇清這些人跟馬英九無關，但知情人士透露，郭的國政顧問團幾乎清一色都是馬英九任內的政務官，包括前行政院長毛治國、前政務委員朱雲鵬，前文建會主委盛治仁等人，皆擔任郭的國政講師，並獻策讓郭提出「獎金制」吸引公務員、「把餅做大再分配」等年改方向，拉攏退休退休軍公教。

除了馬政府政務官外，藍營人士也透露，郭董還吸納包括趙少康、陳文茜、唐湘龍、陳鳳馨等媒體人及政論名嘴，擔任其智囊團；媒體及文宣方面，則由永齡慈善教育基金會執行長劉宥彤與郭台銘長子、三創數位董事長郭守正負責。

藍營人士也說，郭台銘深知，現階段以他在藍營內的政治實力，仍不足以左右選局，而且自他參選後，雖透過郝龍斌系統安排低調走訪眷村，但基層反應並不是太好，因此，他勢必得拉攏前立法院長王金平與前新北市長朱立倫，串起「抗韓」聯盟對抗「挺韓」陣線，包括過去被視為挺王的前立委盧嘉辰、陳根德，私下都與郭台銘交好；而曾二度安排「郭王會」的盧嘉辰也明確表態，郭、王等非韓人馬，只有整合一途，才有機會在初選後期，彌補郭陸軍的不足，與韓對決。



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