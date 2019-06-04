「科學狂人」基因編輯嬰兒　美學者最新證實：容易早死！

▲「科學狂人」賀建奎基因編輯嬰兒惹議。（圖／翻攝自微博）



大陸中心／綜合報導



南方科技大學副教授賀建奎去年因操刀胎兒基因編輯技術，成功孕育出能先天對愛滋病免疫的雙胞胎，引起全球爭議及輿論抨擊。在最新一份研究報告顯示，此技術雖然可讓新生兒對HIV具有高度抗性，但該基因經過修改後卻具有致命缺點，將對新生兒早逝的風險大增。

根據《CNN》報導，《自然醫學》期刊（Nature Medicine）日前於3日發布的研究報告指出，該報告的共同作者、美國加州大學生物學系教授尼爾森（Rasmus Nielsen）表示，在使用CRISPR剪輯基因或者其他基因技術時，我們必須非常仔細地推算基因突變將可能造成的所有影響。

尼爾森表示，每個基因的工作就是製造有助於進行細胞工作的蛋白質，而CCR5基因產生的蛋白質在免疫系統中扮演著很重要的角色，因此，當編輯基因使其發生突變，使它製造的蛋白質被破壞，而產生的副作用就是阻止HIV病毒利用此特殊蛋白質進入細胞，以達到對HIV病毒免疫的效果。

尼爾森和他研究人員分析了40多萬英國民眾的遺傳因子和死亡率數據。他們發現具有突變基因的民眾與基因並未發生突變的民眾相比，能活到76歲的可能性降低了20％。