基因編輯嬰兒是個人行為！　賀建奎實施「國家禁止活動」

▲賀建奎創造了基因編輯嬰兒。（圖／翻攝自微博）

記者馬叔安／綜合報導

「基因編輯嬰兒事件」調查組表示，現已初步查明，該事件系南方科技大學副教授賀建奎「為追逐個人名利，自籌資金，蓄意逃避監管，私自組織有關人員，實施國家明令禁止的以生殖為目的的人類胚胎基因編輯活動」，將對賀建奎及涉事人員和機構依法依規嚴肅處理。

南方科技大學副教授賀建奎去年11月26日宣佈，一對名為露露和娜娜的基因編輯嬰兒於11月在中國健康誕生，這對雙胞胎的一個基因經過修改，使她們出生後即能天然抵抗愛滋病。賀建奎並於同年11月27日，在香港大學招開的第二屆人類基因組編輯國際峰會上表示，「對於這兩個孩子的未來，我會用我的下半輩子來負責」，並為自己的行為到道歉，表示校方並不知情。

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▲基因編輯嬰兒事件引起社會各界熱議。（合成圖／翻攝自路透社、CFP）

《新華社》指出，據調查組介紹，賀建奎從2016年6月開始，私自組織包括境外人員參加的項目團隊，蓄意逃避監管，使用安全性、有效性不確切的技術，「實施國家明令禁止的以生殖為目的的人類胚胎基因編輯活動」。

據指出，賀建奎在2017年3月至2018年11月，通過他人偽造倫理審查書，招募8對夫婦志願者（愛滋病病毒抗體男方陽性、女方陰性）參與實驗，為規避愛滋病病毒攜帶者不得實施輔助生殖的相關規定，策劃他人頂替志願者驗血，指使個別從業人員違規在人類胚胎上進行基因編輯並植入母體，最終有2名志願者懷孕，其中1名已生下雙胞胎女嬰「露露」、「娜娜」，另1名在懷孕中。

據了解，其餘6對志願者有1對中途退出實驗，另外5對均未受孕，「該行為嚴重違背倫理道德和科研誠信，嚴重違反國家有關規定，在國內外造成惡劣影響」。

調查組有關負責人表示，對賀建奎及涉事人員和機構將依法依規嚴肅處理，若涉嫌犯罪，將移交公安機關處理，對已出生嬰兒和懷孕志願者，廣東省將在國家有關部門的指導下，與相關方面共同做好醫學觀察和隨訪等工作。