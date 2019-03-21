　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大陸首頭複製警犬「出道」　培訓時間從5年減至10月

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲兩個月大的複製犬與研究人員嬉鬧 。（圖／翻攝自《科技日報》）

▲兩個月大的複製犬與研究人員嬉鬧 。（圖／翻攝自《科技日報》）

實習記者劉絲雨／綜合報導

近日大陸克隆（複製）出了第一隻所謂的「探案神犬」，牠的誕生源於「功勳昆明犬的克隆」項目。該項目由中共公安部昆明警犬基地牽頭，經雲南農業大學和希諾谷公司（北京希諾谷生物科技有限公司）合作完成。3個月大的複製犬「昆勳」正在接受各種訓練，預計10個月大即可真正上崗。

去年大陸女星張馨予公開婚訊成軍嫂，她和老公何捷的結緣源於一檔大陸綜藝《奇兵神犬》，這檔綜藝充分展現了警犬在撲咬、追蹤、偵爆、搜救等訓練項目中的神奇表現。不論是在案發現場尋獲案犯蹤跡，或是在災難現場尋找生命跡象，這些警犬關鍵時刻總是不辱使命，充當「福爾摩斯」的角色。

▲張馨予和警犬。（圖／翻攝自《人民網》）

▲張馨予和警犬。（圖／翻攝自《人民網》）

一級功勳昆明犬「化煌馬」

雲南普洱公安局警犬大隊也有一頭警用昆明犬「化煌馬」，雖然年僅7歲，但先後參與查破命案數十起，戰功赫赫。昆明警犬基地專案組研究員萬九生表示，「目前全國警犬有數萬頭，缺口達到數千頭，我國警犬大部分都是引進犬種，現有的7個警用犬品種中，只有昆明犬是我國唯一自主培育成功的工作犬種。」據陸媒《科技日報》報導，培養這樣一頭優秀的警犬通常要耗費4到5年，成本高達50萬人民幣（約新台幣225萬元）。

▲▼ 一級功勳昆明犬「化煌馬」。（圖／翻摄自搜狐网）

▲一級功勳昆明犬「化煌馬」。（圖／翻摄自《搜狐网》）

複製犬「昆勳」的誕生

「昆勳」的誕生標誌著大陸首次實現了警用工作犬的複製。研究人員從「化煌馬」皮膚上截取幾毫米的皮膚組織進行細胞培養，製作複製胚胎，再讓一隻性格溫順的米格魯做代母，最終通過剖腹產手術生下複製犬。經中共公安部南昌警犬基地親緣鑒定，它的DNA與供體犬「化煌馬」有99.9%以上相似度。萬九生說，「它並不是世界第一隻複製警犬，韓國在2007年率先在世界上成功複製了警犬，目前複製警犬執行任務效果不錯。」

▼ 研究人員在進行體細胞建系 。（圖／翻攝自《科技日報》）

▲研究人員在進行體細胞建系 。（圖／翻攝自《科技日報》）

技術合作企業「希諾谷公司」

從事複製犬商業服務的希諾谷公司去年成功複製了20多隻寵物犬，大陸首例複製犬「龍龍」就在希諾穀公司實驗室誕生，「龍龍」也是世界首例基因編輯複製犬。「『昆勳』」的出生，說明動物複製技術不僅可以運用在寵物領域，還可以延展到培育警用性能優異的工作犬領域，大大縮短優秀工作犬的培育時間，提升優良警犬的繁育效率。」希諾谷公司副總經理趙建平說。

▲▼ 大陸首例複製犬「龍龍」。（圖／翻攝自希諾谷公司官網）

▲大陸首例複製犬「龍龍」。（圖／翻攝自希諾谷公司官網）

「功勛昆明犬的克隆」項目的未來

「目前複製警犬還處於實驗室階段，希望未來10年，技術成熟規模化之後能實現批量複製功勳級昆明犬。」萬九生介紹，項目組擬計畫建立一個可以保存50年的「全國功勳警犬體細胞庫」，充分保存和利用頂尖級警犬資源。同時建立複製功勳級種犬群，再用它們繁育後代，從而實現優良個體規模化複製，顯著提高功勳級警犬比例。 

ET快訊
酒駕「吊照2年」罰太重！周春米再PO文　破萬網友灌爆臉書
潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！法令紋冒出30萬人狂搜

關鍵字：奇犬神兵,複製技術,克隆,昆明警犬,基因編輯,雲南農業大學

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

網路世代普遍詞窮 遇好笑事只會說：「哈哈哈」！

重慶再爆非洲豬瘟「9頭發病6死」　21省份才剛解除疫區封鎖

大陸首頭複製警犬「出道」　培訓時間從5年減至10月

粉料、回收料做口罩　大陸代工廠：一次性的幹嘛消毒？

臭屁蟲炸出蘋果的滋味　東莞補腎壯陽美食供不應求

江蘇化工廠大爆炸「驚見蕈狀雲」　火球猛竄至少6死30重傷

穿太空衣體驗 《流浪地球》　北京國際電影節推「模擬太空艙」

台中副市長見廈門副市長　爭取「大型郵輪首航、包機直航」

歐陽娜娜「挺一中」…直呼要記住自己的根！　影星近期表態變多了

大陸大潤發「淘鮮達」範圍提到5公里　1.5萬品項皆可送

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

男搭捷運「手被拉環吃掉」坐過站　無人幫脫困...網：現行犯被逮捕！

EDM饒舌飆唱《你要的全拿走》　大馬姐弟花3天快嘴挑戰網讚翻

台灣早餐店都會叫人「帥哥」！？　2男親自實測成功率卻超殘酷...

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

超狂阿嬤騎電動車載2張大床墊　警傻眼：路權等同行人無法可罰

網路世代普遍詞窮 遇好笑事只會說：「哈哈哈」！

重慶再爆非洲豬瘟「9頭發病6死」　21省份才剛解除疫區封鎖

大陸首頭複製警犬「出道」　培訓時間從5年減至10月

粉料、回收料做口罩　大陸代工廠：一次性的幹嘛消毒？

臭屁蟲炸出蘋果的滋味　東莞補腎壯陽美食供不應求

江蘇化工廠大爆炸「驚見蕈狀雲」　火球猛竄至少6死30重傷

穿太空衣體驗 《流浪地球》　北京國際電影節推「模擬太空艙」

台中副市長見廈門副市長　爭取「大型郵輪首航、包機直航」

歐陽娜娜「挺一中」…直呼要記住自己的根！　影星近期表態變多了

大陸大潤發「淘鮮達」範圍提到5公里　1.5萬品項皆可送

台南市議員涉詐領助理補助費　夫妻2人被裁准羈押禁見

《東宮》被刪2段吻戲曝光！　李承鄞「床上硬壓」強吻小楓…粉絲炸鍋

網路世代普遍詞窮 遇好笑事只會說：「哈哈哈」！

高嘉瑜認簽了「結婚證書」！另一欄竟是柯文哲親筆簽名…網友嚇瘋全崩潰

重慶再爆非洲豬瘟「9頭發病6死」　21省份才剛解除疫區封鎖

《大時代》的他領便當！江祖平淚崩躺在懷中：你只是睡覺了

川普秀「對照圖表」　霸氣宣布：今晚伊斯蘭國就從地表上消失

中職／開季目標成真　知念廣彌：每場當成最後一場

妳想哪款求婚鑽戒？　GRAFF婚戒展讓你仔細瞧

易鼎活蝦25歲了！請蝦友會員免費吃招牌檸檬蝦

大陸熱門新聞

通宵滑手機！浙江27歲2孩母猝..

床的世界、和成研發長照產品登陸

邱毅：不承認中國統一後會被斬首

岳母「拔了」花園改種菜！女婿一..

2歲萌娃3公分睫毛　肯定娘胎動..

女主播控網友性侵　真相讓男友崩..

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨..

男「跨護欄」後跌　30組骨牌式..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

不捨主人出嫁　暖狗2次堵門拒新..

娶同學媽媽　男大生：第一眼就迷..

歐陽娜娜挺一中　這些影星也喊讚

大媽愛養生靜脈注射果汁險死

劉增應：兩進兩出變「四進四出」

更多熱門

相關新聞

課堂集體抽菸！大學生嗨翻搶修「這門課」

大陸微博近日瘋傳多張大學生集體在課堂上「吞雲吐霧」的照片，只見大家手裡各拿1支菸開始吸，瞬間讓教室煙霧瀰漫。許多網友看完直呼好誇張，「這期末考要考什麼？比誰吸得快嗎？」

花172萬就能複製寶貝毛孩

專家：讓編輯寶寶永不知情是最好選擇

盤點中國2018十大科技大事

複製猴、AIDS免疫嬰兒入選年度科學大事　

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

中山高嚴重追撞　轎車遭夾撞成「肉餅」

宜蘭大白鯊懷有14隻Baby　網罵翻

11年前決心戒菸！Baby哈菸照又外流

iPhone舊機限時折抵7400元　活動只到3月底

勝利夜店失身水藏800人份！喝下冒詭異動作

妹妹頭女警超仙氣！台中妹：我像癡漢一直看

周春米：酒駕被吊照2年可能影響工作生活

妻傳「情趣內衣照」！他下秒滅火了

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」

女友醉倒他閃人！好友性侵後她慘死床上

Hello Kitty聯名機車限量1520台

擁有最貴「義大利神獸」23歲車主　疑欠款遭砸店

21歲超甜護士打瞌睡被偷拍！緊身制服快炸裂

白沙屯媽遇2靈車！信眾秒造人牆擋

更多

最夯影音

更多

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面