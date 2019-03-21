大陸首頭複製警犬「出道」　培訓時間從5年減至10月

▲兩個月大的複製犬與研究人員嬉鬧 。（圖／翻攝自《科技日報》）

實習記者劉絲雨／綜合報導

近日大陸克隆（複製）出了第一隻所謂的「探案神犬」，牠的誕生源於「功勳昆明犬的克隆」項目。該項目由中共公安部昆明警犬基地牽頭，經雲南農業大學和希諾谷公司（北京希諾谷生物科技有限公司）合作完成。3個月大的複製犬「昆勳」正在接受各種訓練，預計10個月大即可真正上崗。

去年大陸女星張馨予公開婚訊成軍嫂，她和老公何捷的結緣源於一檔大陸綜藝《奇兵神犬》，這檔綜藝充分展現了警犬在撲咬、追蹤、偵爆、搜救等訓練項目中的神奇表現。不論是在案發現場尋獲案犯蹤跡，或是在災難現場尋找生命跡象，這些警犬關鍵時刻總是不辱使命，充當「福爾摩斯」的角色。

▲張馨予和警犬。（圖／翻攝自《人民網》）

一級功勳昆明犬「化煌馬」

雲南普洱公安局警犬大隊也有一頭警用昆明犬「化煌馬」，雖然年僅7歲，但先後參與查破命案數十起，戰功赫赫。昆明警犬基地專案組研究員萬九生表示，「目前全國警犬有數萬頭，缺口達到數千頭，我國警犬大部分都是引進犬種，現有的7個警用犬品種中，只有昆明犬是我國唯一自主培育成功的工作犬種。」據陸媒《科技日報》報導，培養這樣一頭優秀的警犬通常要耗費4到5年，成本高達50萬人民幣（約新台幣225萬元）。

▲一級功勳昆明犬「化煌馬」。（圖／翻摄自《搜狐网》）

複製犬「昆勳」的誕生

「昆勳」的誕生標誌著大陸首次實現了警用工作犬的複製。研究人員從「化煌馬」皮膚上截取幾毫米的皮膚組織進行細胞培養，製作複製胚胎，再讓一隻性格溫順的米格魯做代母，最終通過剖腹產手術生下複製犬。經中共公安部南昌警犬基地親緣鑒定，它的DNA與供體犬「化煌馬」有99.9%以上相似度。萬九生說，「它並不是世界第一隻複製警犬，韓國在2007年率先在世界上成功複製了警犬，目前複製警犬執行任務效果不錯。」

▲研究人員在進行體細胞建系 。（圖／翻攝自《科技日報》）

技術合作企業「希諾谷公司」

從事複製犬商業服務的希諾谷公司去年成功複製了20多隻寵物犬，大陸首例複製犬「龍龍」就在希諾穀公司實驗室誕生，「龍龍」也是世界首例基因編輯複製犬。「『昆勳』」的出生，說明動物複製技術不僅可以運用在寵物領域，還可以延展到培育警用性能優異的工作犬領域，大大縮短優秀工作犬的培育時間，提升優良警犬的繁育效率。」希諾谷公司副總經理趙建平說。

▲大陸首例複製犬「龍龍」。（圖／翻攝自希諾谷公司官網）

「功勛昆明犬的克隆」項目的未來

「目前複製警犬還處於實驗室階段，希望未來10年，技術成熟規模化之後能實現批量複製功勳級昆明犬。」萬九生介紹，項目組擬計畫建立一個可以保存50年的「全國功勳警犬體細胞庫」，充分保存和利用頂尖級警犬資源。同時建立複製功勳級種犬群，再用它們繁育後代，從而實現優良個體規模化複製，顯著提高功勳級警犬比例。