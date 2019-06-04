第一次恆春搭船出海就遇主機故障　6潛水客驚魂

▲海巡署恆春海巡隊派員救援失去動力的娛樂船上6名潛水客。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導



一艘屏東縣恆春鎮籍娛樂船，今天載6名潛水客出海潛水後返港途中，在潭仔港外0.7 浬處時，因右主機故障影響航行，緊急派遣巡防艇出勤前往救援，將他們順利救上岸，對海巡人員的救援相當感激。

▲潛水客救上岸。

恆春海巡隊今天4日早上11時許接獲後壁湖安檢所轉民眾通報 ，指恆春籍「恩瀛一號」娛樂船在潭仔港外0.7 浬處外因右主機故障無法運作、影響航行，立即緊急派遣3576巡防艇出勤，並在半小時後將5男1女共6名潛水客安全載返後壁湖港碼頭。



據恆春海巡隊表示: 「恩瀛一號」娛樂船於今日上午8時許自後壁湖出港，包含船長共搭載9人出海潛水，返港時突發現右主機故障無法運作，立即向海巡署求援。

海巡隊派遣 3576巡防艇會同第六岸巡隊後壁湖安檢所救生艇前往救援，抵達這艘娛樂船旁時，經評估娛樂船因運轉能力受限，加上水流影響，恐有向礁石區擱淺危險性並考量人員安全，即緊急將6名女)潛水客接駁至巡防艇上，載運返抵後壁湖港隊部安置後交给業者。隨後再出港戒護另一艘「南清號」娛樂船」拖帶「恩瀛一號」船入港，圓滿達成任務。



海巡隊調查，6名潛水客分別住在中、北部，第一次搭乘娛樂船到恆春外海潛水，就遇到船隻故障意外，當時中很惶恐，感謝海巡隊及時派員救援。

海巡隊籲請業者，不論漁船或遊艇平時應加強機械维保並隨時注意氣象變化及海域狀況，尤其是夏季來臨水上遊憩遊客眾多時更應防範意外發生，如需救援可透過「118」服務專線報案海巡署派員協助。