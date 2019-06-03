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歡慶新北400萬人口達標　金山老街祭出「有感優惠」

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▲ 歡慶新北400萬人口達標 金山老街祭出「有感優惠」。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 歡慶新北400萬人口達標，金山老街祭出「有感優惠」。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府慶祝設籍人口突破400萬人，金包里老街商圈店家，配合提供在地商家優惠，推出一系列「感恩回饋月」，旅客只要到張貼有「新北友好市400+優惠商店」識別貼牌的攤位，即可詢問獲得優惠折扣，提供各式商品折扣。

金包里老街有遠近馳名的廟口鴨肉及豐富在地特產，初訪金山的旅客第一站最適合到此大啖美食及購買伴手特產，金山商圈發展協會理事長蔡坤明說，為配合新北市政府慶祝設籍人口突破400萬人，金包里老街商圈推出一系列「感恩回饋月」活動提供在地商家優惠，旅客只要到張貼有「新北友好市400+優惠商店」識別貼牌的攤位，即可詢問獲得優惠折扣，詳細資訊可參閱https://hrg.ntpc.gov.tw/specialoffer/

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俗話說「無食五日節粽，破裘仔毋願放」，代表端午節過後盛夏即來到，趁著端午假期避開高速公路車潮，來趟新北市有山有海的金山小旅行是最愜意的，而在盛夏將至前，位於金山清水農地的蓮花已逐漸盛開，也為金山「蹦火仔」捕魚拉開序幕。

▲ 歡慶新北400萬人口達標 金山老街祭出「有感優惠」。（圖／新北市金山區公所提供）

金山區長陳國欽表示，在先前西伯利亞小白鶴停留清水農地期間，新北市政府農業局輔導週邊農民進行無毒友善耕作，以提供小白鶴安全的採食環境，小白鶴離去後農民依然持續以此農法種植牡丹蓮花，牡丹蓮的花瓣有數十片至百片，因花朵碩大而狀似牡丹，故名為牡丹蓮。

陳國欽說，趁下午漫步在清水田園步道上，綻放的蓮花拍照起來美艷動人，隨手拍都漂亮，如想賞蓮的民眾，在6月至8月開花期間於金山區內清水農地、磺清大橋旁及台二線40.5公里旁，皆可觀賞到牡丹蓮盛開景象及淡淡蓮花清香，旅客請把握賞蓮時間。

▲ 歡慶新北400萬人口達標 金山老街祭出「有感優惠」。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 金包里老街有遠近馳名的廟口鴨肉，要吃自己端。

另外，每年6月至8月，金山是臺灣唯一可以觀賞傳統「磺火捕魚」的季節，磺火捕魚俗稱「蹦火仔」，是一種傳承百年的古老捕魚魚法，亦是在地討海人重要的傳統，目前磺火捕魚也已列為重要的文化資產。由於「蹦火仔」及金山八景之一的「磺港漁火」離岸不遠，於跳石及磺港岸邊即可觀看，趁著舒適的夜晚在中角海邊，找一家行動咖啡車喝杯咖啡、賞漁火並享受涼夏的海風，不想錯過的民眾可找個風和日麗的好時機前往。

金山區公所表示，想前往清水農地賞蓮的旅客，可以搭乘1815路公車在社寮站下車，或搭乘862路、863路公車在清水路41巷口下車，往磺清大橋方向步行約5分鐘即可到達；而想觀賞美麗漁火的旅客，則可以搭乘862路、863路公車在跳石沿岸任一站（永興里、噴水米廠、忠義路口、跳石、香果園、廖添丁廟、中角）下車。更多在地旅遊資訊可至新北市金山區公所網站：http://www.jinshan.ntpc.gov.tw/「農經遊樂事」專區查閱。

▲ 歡慶新北400萬人口達標 金山老街祭出「有感優惠」。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 金山獅頭山公園賞燭臺雙嶼。

▲ 歡慶新北400萬人口達標 金山老街祭出「有感優惠」。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 金山八景之一「磺港漁火」。

▲ 歡慶新北400萬人口達標 金山老街祭出「有感優惠」。（圖／新北市金山區公所提供）

▲▼ 清水農地賞蓮趣，「牡丹蓮」盛開飄花香。

▲ 歡慶新北400萬人口達標 金山老街祭出「有感優惠」。（圖／新北市金山區公所提供）

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關鍵字：新北,金山,蹦火仔,牡丹蓮

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