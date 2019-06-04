加拿大航空推「基本經濟艙」全新票種　一張表格看懂差在哪

▲加拿大航空推出全新票種，要讓旅客自由選購符合需求的票價產品。（圖／加航提供）

記者賴文萱／台北報導

加拿大航空自今年5月29日起於台灣市場推出全新票種產品「Fare Family」，旅客能依照不同旅遊計畫與預算，自我選購符合需求的票價產品。加航也製作一張表格比較所有票種的差異性，讓旅客能秒懂差在哪。

加拿大航空台灣區總經理陳美至表示，加航推出全新票種產品 Fare Family ，讓每一個人都能輕鬆搭乘北美最佳航空公司，舒適飛往加拿大與美國。選購前可以比較多種票價選擇以及不同的票規，選出一個最適合自己旅遊計劃的票價種類，讓旅遊更加愜意。

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▲一張表格看懂加拿大航空所有票種差異性。（圖／加航提供）

這次全新推出的「基本經濟艙」無法取消或更改行程，但也因此票價會更低，非常適合學生、固定行程的旅客。全新基本經濟艙票種與票價規則目前僅適用於2019年11月1日之後台灣出發的特定航班，全艙等與票種均能累積加航 Aeroplan 會員哩程。

想快速累積里程或希望更多彈性，旅客可購買經濟艙 Flex 或 Latitude 票種。全價豪經艙及全價商務艙票種，可隨時更改出發日期或是當天機場更改或航班後補等多項便利，且無需支付手續費，最受台灣前往北美出差商務人士的喜愛。

但無論是選擇含有餐飲及個人觸控影音系統的國際經濟艙票價；舒適寬敞並具有特選餐點的豪華經濟艙；或是選擇尊享商務艙的頂級奢華體驗，旅客都能夠依照各自需求，輕鬆選擇不同的票種，打造自我的旅行經驗。