8歲女童逛寶雅遭狂舔腳趾　噁男瞎辯幫她清潔...「累犯」判4月

▲一名母親帶2個女兒到賣場買東西，卻遇到變態猛舔小女兒的腳指頭。（圖／翻攝臉書網友Winnie Lin）

地方中心／台中報導

台中市一名媽媽帶著2個女兒前往寶雅購物，不料，小女兒獨自搭乘電梯前往B1時卻碰上變態！魏姓男子見女童落單，竟蹲下身來狂舔女童腳趾，賣場店員得知消息後，趕緊將他壓制在地，並報警處理，魏男辯稱，「只是想幫女童清潔腳趾」，訊後被依《性騷擾防治法》移送法辦。台中地方法院將他判刑4月，得易科罰金，全案仍可上訴。

根據警方調查，當時母女3人前往知名連鎖賣場寶雅購物，媽媽停留在美妝區挑選商品，大女兒去看零食，而8歲的小女兒則因想買魔術方塊，獨自搭乘電梯前往B1的玩具區。

沒想到21歲的魏男見到女童落單，竟一路尾隨，並向女童表示，「你腳上有東西！」迅速蹲下對著女童的腳趾頭便是一陣暴舔；女童被這突如其來的狀況給嚇呆了，當場愣住不知該如何是好，事後才趕緊告訴母親。

女童母親立即帶著女兒前往指認變態，店員、店長及數名客人得知消息後，立馬追上落跑的魏男將他壓制在地，並通報警方到場處理；魏男被逮後承認舔女童腳趾，但他辯稱，「我看她的腳趾髒髒的，才會想幫忙清乾淨」。

根據判決書，魏男2016年間才因違反性騷擾防治法案件被判處拘役40日，如今又再犯下舔腳趾事件，是累犯，依法加重其刑。法官認為，魏男是一名成年人，竟然趁著女童年幼無力反抗的情況下，舔她的腳趾，造成女童產生巨大的心理陰影，判他有期徒刑4月，得易科罰金，全案仍可上訴。

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