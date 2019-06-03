可以抱抱你嗎？天津狼師「深夜求歡」女大生　「露骨訊息」連環轟炸

▲天津狼師深夜發「大尺度訊息」騷擾女大生。（圖／翻攝自《瀟湘晨報》）

大陸中心／綜合報導

天津財經大學珠江學院一女大生在微博爆料，被李姓狼師深夜發露骨訊息騷擾。當晚狼師表示很想見她，並說出「抱抱你可以嗎」、「約你上床」等字眼，猥瑣至極。女大生暴怒反嗆，「你這樣說，不怕被你老婆看到嗎？」並把聊天記錄PO上網。

據《瀟湘晨報》報導，聊天記錄是6月1日下午被一個叫「珠江學院事件跟進」的微博用戶曝出。

聊天記錄顯示的時間是 5月31日晚上10點32分，李男說，「想見見你大小姐，可否？公寓或其他地，你選。你放心，不會把你咋樣。」隨後，女大生以「大晚上的不合理」為理由拒絕。隨後，他竟然猥瑣表示，「抱抱你可以嗎？」，女生暴怒反嗆，「你瘋了」。

6月1日早上7點07分，李男或許意識到自己的失態，發消息稱，「昨天晚上說話有點過了，不好意思」。女生勇敢反嗆，「你這樣說，不怕被你老婆看到嗎？」

此事經曝光後，女生解釋了曝光原因，「不想再有其他的女生受到傷害！因為他已經不是一次兩次騷擾女生了！忍無可忍，也希望大家可以理解我，尊重我！」

▲天津狼師深夜發「大尺度訊息」騷擾女大生。（圖／翻攝自《瀟湘晨報》）

6月1日深夜，當事女生又有在微博發佈兩張聊天截屏，顯示的內容是狼師道歉並請求原諒。她還告訴網友，「他現在改了頭像，換了聯繫方式。」

截屏上，李男稱，「昨天發的訊息確實太過分了，真心對不起，希望你能原諒我。」他還試圖解釋，給女生打了三通語音電話。其中，前兩次被拒接，最後一次接通後被立馬掛斷。

事情被曝光後，一名自稱曾是學校證券投資系的男生表示，自己的女朋友2010 年也被李男騷擾過。

天津財經大學珠江學院一名工作人員稱，知道學院老師涉嫌騷擾一事，並表示目前學校已介入調查。

不久，名為「天財珠江思政微博」的微博帳號發佈了一則圖片通報，內容顯示，「1日晚，在微博發現反映我院某教師在微信交流中涉嫌騷擾學生的帖文後，學院高度重視，立即成立調查組進行核查，並對涉事老師做出停職調查的決定，後續學院將及時公佈調查及處理結果。」通報署名天津財政大學珠江學院，並印有學校公章。

▲網曝狼師照片。（圖／翻攝自微博）