台南透天凶宅在鬧區！情侶「千萬黃金現款隨身帶」　引來28刀奪命傷

圖、文／鏡週刊

2007年4月3日傍晚，台南市中西區的百年老街「新美街」發生駭人聽聞的雙屍命案，共同經營金飾加工業的老闆陳東枝、女會計李恆霜，遭人刺死在自家工作室內，警方成立專案小組，清查近2萬人，卻毫無所獲。

▲警方於案發後在現場採證。（圖／鏡週刊提供，下同）

陳東枝的兒子案發後檢查現場財物，發現金飾只剩不到1公斤，但陳每天至少會帶300萬元現款及十多公斤金飾到工作室，他平時習慣用4個袋子分裝的金飾、現款，應被凶手搶走。

法醫解剖屍體後發現，陳東枝身中11刀，其中右肩鎖骨一刀切斷主動脈，是致命傷，其他刀傷集中在頸、胸、腹部；李恆霜身中17刀，同樣右鎖骨穿刺傷切斷頸動脈，刀傷則分佈手、胸部，2人均因大量出血休克致死。由於歹徒手段凶殘，檢警一開始懷疑歹徒可能受過殺手訓練。

警方成立專案小組，清查與陳東枝往來的銀樓業者，以及台南地區有強盜前科者，共清查近2萬人，並將現場採集的指紋送往刑事警察局比對，但最後都排除涉案的可能（包括後來查獲的凶手邱鼎淯），該案再無進展，成了懸案。



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