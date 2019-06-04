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挺賴清德參選？蘇貞昌爆陳菊很痛苦：報導沒完整呈現

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▲陳菊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳菊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

前行政院長賴清德接受媒體專訪時提及3月17日與總統府秘書長陳菊的會面，還原當時「四問菊姐」挺不挺他參選，不過，事後卻傳出陳菊對於報導內容很無奈，認為談話內容遭到曲解。行政院長蘇貞昌4日受訪時透露，陳菊3日晚間與他通話，認為報導內容沒有完整呈現，對此感到無奈又痛苦。

賴清德專訪報導指出，他在3月17日跟陳菊見面，當時菊姐問他，是否要參加黨內總統初選？賴清德反問，如果做了決定，會讓菊姐為難？陳菊說，「不會」。接著，賴清德第二次問，陳菊還是說「不會為難」；第三次問時則說，「如果我做了參選的決定，妳會認為我像楊秋興嗎？」陳菊則說，「你跟楊秋興的情況是不同的」；最後，賴清德第四次問，「「如果我決定參選，菊姐妳會支持我嗎？」陳菊回說，「你這個三八兄弟，當然會支持。」

總統府國策顧問劉進興3日晚間指出，賴清德在專訪中講的，跟陳菊告訴他的有很大的差距。他回憶，在3月18日一大早，陳菊告訴他，昨晚跟賴清德見面，得知他可能會參選。

劉進興說，當時賴清德問陳菊，「如果我參選，妳會不會為難？」陳菊聽了也很震撼跟他說，「我怎麼會為難？可是我是總統的幕僚長啊」、「這是天大地大的事，你要不要跟大家商量後，再做決定？」劉進興說，陳菊的意思，是「當然會為難」但說法委婉，另外也希望賴清德可以三思。

蘇貞昌4日受訪時表示，陳菊3日晚間打電話給他，還把報導傳給他看，「也許因為篇幅的關係，陳菊很明顯、明白告訴我，報導沒有完整呈現他們當天一個小時的談話，同時也完全沒有顯現陳菊的真意，我是從電話這一端，深深感受到陳菊為守護台灣，一個堅強三、四十年的女性那種無奈，同時一個愛護後備、提攜年輕後進，大姊的那一種痛苦，我很希望真的大家都是有心為台灣，大家都是為民主在努力，希望都可以有最好的結果」。

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關鍵字：蔡英文,賴清德,蔡賴對決,蘇貞昌,陳菊

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