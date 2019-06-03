過端午我們不一樣！　桃園皮影人偶DIY　紅臉戲偶代表勇敢…

▲移民署桃園市服務站舉辦「皮影人偶慶端午：皮影人偶DIY」文化講座。（圖／桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

大家都在包粽慶端午，我們不一樣！為讓民眾感受不一樣的端午節氣氛，移民署桃園市服務站與文化局共同舉辦「皮影人偶慶端午：皮影人偶DIY」文化講座，邀請30名大小朋友參加。參加活動的鍾小朋友高興說：以往端午節都是在吃粽子及包香包，這次親手製作人偶，彩繪專屬戲偶，並可做出各種靈活動作，非常特別。

▲▼移民署桃園市服務站舉辦「皮影人偶慶端午：皮影人偶DIY」文化講座。（圖／桃園站提供）

「皮影人偶慶端午：皮影人偶DIY」文化講座，由目前擔任通譯的印尼籍官美連介紹印尼偶戲文化，並帶領大小朋友製作印尼皮影人偶，體驗印尼有趣且獨特的皮影戲文化。官美連表示，皮影戲於2003年被聯合國教科文組織列為無形文化遺產，也是印尼的國粹，在許多宗教儀式和節日慶祝皆會演出皮影戲。

此外，戲偶臉上的顏色也代表扮演的角色，例如紅臉的戲偶代表勇敢的角色，黑臉代表有智慧的角色，白臉代表神聖的角色，金黃色的臉代表普通人的角色，藍色的臉代表膽小的角色。

皮影人偶DIY過程中採用牛皮紙當作材料，運用著色筆賦予戲偶樣貌及色彩，小扣環讓戲偶能有關節活動，竹筷則是撐起整個皮影人偶，整個過程依照個人的喜好，製作出獨一無二的皮影人偶，最後由大家發揮創意，讓皮影人偶翻滾、坐下、跳躍等動作，賦予人偶新生命。

桃園市服務站主任林萬益3日表示，「皮影人偶慶端午」課程，2日在桃園市立圖書館中壢分館舉辦，透過新住民的分享及手作皮影人偶，讓民眾更加深入認識東南亞文化及欣賞多元文化差異。另外中壢分館一樓大廳即日起，舉辦印尼文化主題書展，展期至6月30日，歡迎對異國文化有興趣的民眾可前往參觀。