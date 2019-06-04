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民進黨總統初選政見會8日登場！蔡英文、賴清德達成「4不共識」

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▲賴清德、蔡英文。（合成圖／記者屠惠剛、賴君欣）

▲賴清德、蔡英文。（合成圖／記者屠惠剛、賴君欣）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨總統初選電視政見發表會將於8日下午兩點登場，黨中央3日與總統蔡英文及前行政院長賴清德雙方代表開會確認細節，會中達成「四不共識」，包含雙方不動員支持者到場等。

2020民主進步黨總統初選電視政見發表會將在6月8日星期六下午兩點登場，時間為一個半小時，播出電視台為華視，民主進步黨臉書粉絲專頁、Youtube也可以收看。

針對政見會，蔡英文及賴清德雙方達成「四不共識」，包含錄影過程不穿著印有個人姓名等選舉資訊之衣物、不穿插候選人個人之競選廣告、發表政見時均不使用手板或道具做輔助說明，以及雙方不動員支持者到場。

政見會將由申論環節開場，由抽籤決定賴清德先發言、接著換蔡英文；接續下來則是三輪提問，提問時間每人2分鐘，回應時間每人4分鐘，三位提問人分別是自由時報總編輯鄒景雯、今周刊社長梁永煌、台灣公民陣線發起人賴中強；最後結論階段則是蔡英文先、賴清德後。

民進黨主席卓榮泰3日透過臉書發文，他表示，「當對手大規模上街頭造勢的同時，我們兩位參選人正在為台灣下一波挑戰擘劃未來，一場理性不激情、務實不矯情的政見會，才能見證我國民主政治發展的進程」。他也喊話雙方陣營及支持者，6月7日零時起禁止廣告宣傳活動、不教導支持者謊報資訊、不要回答支持非本黨的參選人。

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