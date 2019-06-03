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新北役前免費職訓超夯　搶搭2D電繪、室內配線課程新上路

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▲ 新北役前免費職訓超夯 搶搭2D電繪、室內配線課程新上路。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北役前免費職訓超夯，搶搭2D電繪、室內配線課程新上路。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為奠定役男職前訓練基礎，新北市政府民政局自2017年起首創「役前職能教育訓練計畫」，利用役男等待入營時間，參加各項專業課程學習一技之長。2019年更結合役男需求首度加碼推出Line 2D電繪及室內配線等多達17個免費的證照技術課程，自即日起開放報名，預計招訓約500人。

民政局長柯慶忠表示，為紓解畢業旺季部隊收訓容量不足，自106年起結合勞工局推出「役前職能教育訓練計畫」，開設電腦應用類、機械操作類及中餐烹調生活類等三大類的技術類科課程。為符合役男不同的上課需求，今年也依據2377份問卷調查及開放式問卷，增設調查結果最多的LINE 2D電繪班及室內配線訓練班，讓役男更有興趣上課。

▲ 新北役前免費職訓超夯 搶搭2D電繪、室內配線課程新上路。（圖／新北市民政局提供）

柯慶忠說，參加課程結訓後的役男，並安排入營時間，讓役男充分利用時間培養第二專長，增加職場競爭力。自開辦以來廣受役男青睞，更獲得內政部役政署「創新服務獎」肯定。已累積超過500位役男報名參加，結訓考照率更高達7成以上。

2018年參加課程考取中餐烹調證照的許子修說，參加職訓課程後民政局會儘早安排學員入營服役，不僅省掉很多等待時間，還省掉外面動輒幾千甚至上萬元的培訓費用。現在也從事餐飲服務業的他，有了這張烹調證照，未來希望可以和朋友合開餐飲店。

另外，去年受訓取得建築製圖丙級證照的役男賴世杰說，以前在學校只有基礎理論，參加職訓老師以業界及實務觀點切入，退役後順利考取的證照，對履歷加分及實務工作都很受用，不僅學弟及朋友爭相報名，連外縣市的役男也羨慕不已。

民政局提醒，役前職訓相關課程自6月3日起開放報名，2019年相關課程增開至10月份，並首度增設周末假日班，開課前10天截止報名，額滿則提前截止。設籍新北且符合資格的役男可向轄區公所報名。但如果報名後沒有上課，或因故無法結訓，將不符儘早入營的資格，相關訊息請上民政局網站查詢，網址：https://www.ca.ntpc.gov.tw/

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