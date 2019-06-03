大逆轉！茂管處貪官喝花酒案一審無罪　二審重判10年2月

▲前茂管處處長涉嫌索賄喝花酒或無罪宣判，二審時逆轉改判10年2個月。（圖／茂林國家風景管理處提供）

記者洪正達／高雄報導

茂管處在2015年間爆發工程採購弊案，許姓前處長涉嫌以每筆決標金額的5％向廠商收取回扣，得標廠商更在事後招待許男喝花酒，但法院審理後，查出喝花酒與工程招標案並無對價關係，在查無貪汙的證據下獲判無罪，檢方不服上訴到高分院，許男無罪變有罪，改判10年2個月，楊姓前副處長則維持原本的無罪判決。

據了解，茂管處許姓前處長從2011年開始，向「六龜區及賽嘉樂園遊憩服務設施工程」招標案的的劉姓建築師索取決標金額369萬中5％的回扣，前後共索賄81萬元，並刻意在招標前洩漏設計方向，讓廠商不致被城被承辦人員刁難。

另外檢警也查出，「六龜區及賽嘉樂園遊憩服務設施工程」得標的吳、林廠商以1587萬承攬後，除設宴招待時任處長的許男以及副處長楊男，更招待2人到酒店喝花酒，高雄地檢署將劉、吳、林3人緩起訴處分，許、楊2人依貪瀆罪起訴。高雄地院審理後，認為喝花酒的官場文化存在已久，加上業者為建立特別私交的設宴款待行為，跟貪汙治罪條例上所明定處罰的行為不一樣，如無法證明雙方有對價關係，只能認定違法公務人員的行政倫理，因此認定的罪證不足。

但本案二審時，合議庭採認劉姓建築師的證詞，因劉許雙方前後共見面5次，且每次見面後就去領錢，劉男共計行賄許男25萬元，因此將許男從無罪改判10年2個月，全案仍可上訴。

