綠營批「路平」規劃差　李四川罕見動怒：沒看過這種議員！

▲高雄副市長李四川動怒嗆：沒看過這種議員。（圖／記者賴君欣攝）

記者李唯甄、賴君欣、洪靖宜／高雄報導

高雄市議會市政總質詢進行到最後一天，民進黨議員黃文益因質詢副市長李四川，拆除大順陸橋時沒有做好完善規劃，導致汽機車爭道，李四川面對議員不斷追問，竟罕見暴怒，直接在議會怒嗆，「我當了30幾年公務人員，希望你說話摸著良心，我從來沒看過高雄有這種議員！」

黃文益3日在議會質詢，開頭先酸韓國瑜「在凱道慷慨激昂演說，感動很多人，但市民看法不一樣」，要韓國瑜回來關心高雄登革熱疫情，「不要只顧著選總統、忽視市民安危」，接著話鋒一轉，開始針對大順陸橋施工規劃提出質詢，黃文益質疑，市府在施工期間為了搶通、沒做好完善規劃，導致2個月過去了，快慢車道仍因高低差而封閉。

▲民進黨議員質詢，讓李四川罕見暴怒。（圖／記者賴君欣攝）

對於議員追問，一向給人「好好先生」形象的副市長李四川罕見暴怒，直接火嗆「我從來沒在議會這麼動怒過，因為你一直誣賴我」，「我當了三十幾年公務人員、我希望你說這些話摸著你的良心，有這樣的議員嗎？」，李四川氣到連韓國瑜都忍不住起身、伸手拉了他一下、試圖要他冷靜下來。

黃文益則回擊「如果我無中生有、我該死，但這是市井小民跟我反應的，我不提出來質詢對不起我的良心」，雙方唇槍舌戰、火藥味十足，議長許崑源看不下去，也出聲緩頰「韓市府鋪路成效，所有市民都稱讚，只有你一個人在批評」，認為黃文益修理李四川「說不過去」。

韓國瑜受訪時也為副手抱不平，強調上任五個多月來，高雄道路已經重鋪133條，「以前是花十幾億在補路，現在我們錢這麼少，大家擠出這些經費、非常認真」，認為市府不斷鋪路、清水溝，卻被污名化，認定他們做得不夠扎實，「希望議員能看清楚」。