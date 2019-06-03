　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

看好粵港澳大灣區發展！蕭萬長：整個國際化水準是領先的

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲兩岸企業家峰會台灣方面理事長蕭萬長。（圖／大會提供）

▲蕭萬長開幕儀式上致辭。（圖／大會提供）

大陸中心／綜合報導

「台商一起來，融入大灣區」主題活動3日至5日在廣東舉辦。在今（3）早的開幕會上，兩岸企業家峰會台灣方面理事長蕭萬長表示，看好粵港澳大灣區發展，「整個國際化的水準是領先的」，而大陸方面理事長郭金龍則指出，「在廣東，台資僅次於港資。」

蕭萬長在會上致辭時說，粵港澳大灣區總人口超過7000萬人，GDP超過10兆人民幣，經濟實力雄厚，創新的產業也都聚集在一起，整個國際化的水準是領先的，在基礎條件優良，發展的環境看好的前提下，海內外各界人士，包括台灣企業界都給與高度的關注。

郭金龍則表示，「在廣東，台資僅次於港資。我們將持續關注大灣區建設，促進兩岸企業交流合作，助力台企融入大灣區，融入國家發展的大局。」

▼兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍。（圖／大會提供）

▲兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍。（圖／大會提供）

在今早的開幕儀式上，有多名政商界代表出席，包括大陸國台辦主任劉結一、廣東省委書記李希、全國台企聯會長李政宏、廣東台商代表郭山輝等等。

在此次「台商一起來，融入大灣區」主題活動期間，各界代表團將到東莞實地考察，參觀市規劃展覽館、環球經貿中心，並參加「台商在東莞」圖片展、「灣區都市、品質東莞」推介會。有廣東省領導、兩岸企業家峰會雙方理事長、台灣工商團體和台企代表以及台灣青年代表約300人出席活動。

據瞭解，東莞是全國對台工作的重點城市，是台商最早進入、投資最為密集的地區之一。也是全國台資企業最集中、最活躍的地區之一。統計數據顯示，截至2018年底，東莞市台資企業有3780家，佔全市外資企業總數的28.7%，數量超過廣州、深圳，約佔全省的25%。

▼台商前進大灣區論壇。（圖／大會提供）

▲台商前進大灣區論壇。（圖／大會提供）

ET快訊
是你嗎？3-4月發票「18張中千萬元」　8元買報紙中大獎
東大門夜市大火　杜詩梅衝火場救攤位：一直有瓦斯爆炸
快訊／花蓮東大門夜市「凌晨陷整片火海」！攤販驚：爆炸聲很多

關鍵字：台商一起來,融入大灣區,粵港澳大灣區,蕭萬長,郭金龍,劉結一

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

看好粵港澳大灣區發展！蕭萬長：整個國際化水準是領先的

《白皮書》畫北京底線　陸國關學者：中美達成協議機率越來越小

影／撇孕妻爽帶小三出國蜜月…男「機場巧遇岳母」糗了！行李箱塞滿性感內衣

台灣人為何超愛戴口罩？　他點出「2003年是關鍵原因」漸形成風氣

吃生醃「嗆蟹」體溫飆40.5℃　她感染「溶血性弧菌」插管維生恐死

北京市台辦主任于慶豐　獲提名懷柔區長

大陸多地驚見發光飛行物　軍事迷曝：「巨浪3」洲際導彈暗夜試射

失控姐「拿菜刀挾持7歲兒」　激動嗆尪：讓你家裡斷子絕孫

貿易戰廝殺北京公布《白皮書》　「七句話」一次看懂中方立場

「家門前是風水寶地」男屋主擋車掉頭　他家成「轉運景點」擠爆！

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

美空軍官校畢典唱名「TAIWAN」　國軍揮舞我國國旗獲熱烈掌聲

最高榮譽！醫院首次「英雄行走」　列隊歡呼＋鼓掌致謝器官捐贈者

瘦子準備生日驚喜...大淵開門沒人　傻眼：我差點自己買蛋糕！

這就是B-boy！集體龍捲風　《街舞2》Breaking對決嗨到炸

迪麗熱巴熱褲大跳《愛你》　超甜發射手指愛心...男學員都瘋了！

【這就是街舞2】EP3精華 Breaking對決！腹肌龍捲風讓小豬.吳建豪嗨到情緒炸翻

看好粵港澳大灣區發展！蕭萬長：整個國際化水準是領先的

《白皮書》畫北京底線　陸國關學者：中美達成協議機率越來越小

影／撇孕妻爽帶小三出國蜜月…男「機場巧遇岳母」糗了！行李箱塞滿性感內衣

台灣人為何超愛戴口罩？　他點出「2003年是關鍵原因」漸形成風氣

吃生醃「嗆蟹」體溫飆40.5℃　她感染「溶血性弧菌」插管維生恐死

北京市台辦主任于慶豐　獲提名懷柔區長

大陸多地驚見發光飛行物　軍事迷曝：「巨浪3」洲際導彈暗夜試射

失控姐「拿菜刀挾持7歲兒」　激動嗆尪：讓你家裡斷子絕孫

貿易戰廝殺北京公布《白皮書》　「七句話」一次看懂中方立場

「家門前是風水寶地」男屋主擋車掉頭　他家成「轉運景點」擠爆！

激戰整夜都騙人的！12星座男床上真實想法　「他一閉眼就是摸著你想別人」

手機吃掉相機市場　北門相機街百公尺3棟求招租

現場直擊／WWDC 4日凌晨一點開跑　聖荷西會議中心已「炸腦」

美國公開賽／冠軍有個菜市場名　李晶恩別稱李六

中華奧會榮獲國際奧林匹克學院獎　林鴻道雅典授獎

熊熊G球被蹭又被舔！　11秒床上影片狂重播…「新對象曝光是小鮮肉」

張老師專欄／各隊三週交流賽　養樂多能否衛冕令人質疑

非典型開箱／小隻女都能輕鬆駕馭　女力崛起的她需要一台速霸陸XV

長榮女中畢業成果展　學生秀技藝做公益

追回1239萬黨產納入特種基金　促轉會：用於轉型正義及人權教育等

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

大陸熱門新聞

爸外地工作！村長闖屋性侵殺死媽..

帶小三出國…男「機場巧遇岳母」..

9歲兒弄丟母手機　被活活打死

吃生醃嗆蟹　她染溶血性弧菌昏迷

台灣人為何超愛戴口罩？　他曝原..

床的世界、和成研發長照產品登陸

魏鳳和：敢分裂台灣，中國軍隊不..

陸多地現發光飛行物　疑巨浪3試..

貿易戰中方反擊　達成協議機率降..

24歲女當街遭捅10刀！恐怖男..

新婚3個月突墜亡！警偵破驚：全..

「家門前是風水寶地」男屋主擋車..

摸了出土文物　他一年住院7次

北京公布白皮書　7句話一次看懂

更多熱門

相關新聞

陸邀台商考察大灣區　海基會回應

大陸國台辦宣布將邀請台灣工商團體前往廣東參訪大灣區，海基會發言人管安露指出，台商若要參與大灣區投資考察，除了解當地優勢外，也應特別注意產業配套是否齊全以及可能風險。她強調，尤其是以美國市場為主力的台資企業經營者，應評估產品競爭力，才能保障投資權益。

粵港澳大灣區邀300多台商考察

貫徹習五條　國台辦再邀郁慕明訪陸

朱立倫怒譙軍機繞台「大家賭爛」

劉結一：助台商參與國家重大戰略

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／東大門夜市陷火海！攤販：爆炸聲很多

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

爸外地工作！村長闖屋性侵殺死媽、弟、妹

帶小三出國…男「機場巧遇岳母」糗了

iTunes臉書、IG貼文　全部刪光了

新即時電價　下午1到3點不吹冷氣最省

9歲兒弄丟母手機　被活活打死

高嘉瑜遇「湖光女神」！網暴動：我變心了

她吃蛋鏟4kg！網推這間「秘寶級茶葉蛋」

影壇4大惡人3個悲苦離世！李兆基癌逝

吃生醃嗆蟹　她染溶血性弧菌昏迷

她用牙刷刮下體…還整支塞！醫問原因傻了

愛心便當沒肉　同事笑窮：難怪沒老婆

張立東《玩很大》偷拍Albee范乙霏

快訊／《古惑仔》李兆基肝癌病逝！

更多

最夯影音

更多

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

美空軍官校畢典唱名「TAIWAN」　國軍揮舞我國國旗獲熱烈掌聲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面