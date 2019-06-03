看好粵港澳大灣區發展！蕭萬長：整個國際化水準是領先的

▲蕭萬長開幕儀式上致辭。（圖／大會提供）

大陸中心／綜合報導

「台商一起來，融入大灣區」主題活動3日至5日在廣東舉辦。在今（3）早的開幕會上，兩岸企業家峰會台灣方面理事長蕭萬長表示，看好粵港澳大灣區發展，「整個國際化的水準是領先的」，而大陸方面理事長郭金龍則指出，「在廣東，台資僅次於港資。」

蕭萬長在會上致辭時說，粵港澳大灣區總人口超過7000萬人，GDP超過10兆人民幣，經濟實力雄厚，創新的產業也都聚集在一起，整個國際化的水準是領先的，在基礎條件優良，發展的環境看好的前提下，海內外各界人士，包括台灣企業界都給與高度的關注。

郭金龍則表示，「在廣東，台資僅次於港資。我們將持續關注大灣區建設，促進兩岸企業交流合作，助力台企融入大灣區，融入國家發展的大局。」

▼兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍。（圖／大會提供）

在今早的開幕儀式上，有多名政商界代表出席，包括大陸國台辦主任劉結一、廣東省委書記李希、全國台企聯會長李政宏、廣東台商代表郭山輝等等。

在此次「台商一起來，融入大灣區」主題活動期間，各界代表團將到東莞實地考察，參觀市規劃展覽館、環球經貿中心，並參加「台商在東莞」圖片展、「灣區都市、品質東莞」推介會。有廣東省領導、兩岸企業家峰會雙方理事長、台灣工商團體和台企代表以及台灣青年代表約300人出席活動。

據瞭解，東莞是全國對台工作的重點城市，是台商最早進入、投資最為密集的地區之一。也是全國台資企業最集中、最活躍的地區之一。統計數據顯示，截至2018年底，東莞市台資企業有3780家，佔全市外資企業總數的28.7%，數量超過廣州、深圳，約佔全省的25%。

▼台商前進大灣區論壇。（圖／大會提供）