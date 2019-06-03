華聞快遞／廣東對科技人員給予稅收優惠　推動港人港稅、澳人澳稅

▲陽城國際陶博會成果60家企業簽約。（圖／翻攝自《中新網》）

《廣東》：對科技人員給予稅收優惠 推動港人港稅、澳人澳稅

廣東省長馬興瑞3日表示，要加快粵港澳大灣區國際科技創新中心建設，比如建設重大的科技基礎設施、大科學裝置工程、國家重點實驗室、國家實驗室等，另外對科技人員給予一定的稅收優惠，比如對港澳特殊人才，推動按港人港稅、澳人澳稅的政策解決。（中新網）

《山西》：陽城國際陶博會60家企業簽約

第二屆山西•陽城（國際）陶瓷博覽交易會簽約和成果發佈暨優秀參展商表彰會3日舉辦。此次陶博會成果豐碩，約有10萬觀眾、買家參觀了陶瓷展覽和各類展會活動。約有60家外來企業與40家陽城企業，在技術交流、人才引進、品牌運營、企業管理、資本合作、產品推廣、專案引薦等方面達成了合作。（中新網）

《河南》：鄭州推進跨境電商產業便利化

鄭州打造了集通關、通檢、通商等多功能合一的資訊化綜合服務平台。國際貿易由「單一視窗」提供跨境電商「一站式」通關服務，實現了一次錄入、分別申報，日均處理能力可達1000萬包，通關速度提升到每秒500單。鄭州市市長王新偉表示，鄭州交通區位優勢明顯、經濟綜合實力雄厚、為跨境電商發展構築了成本優勢，奠定了充足的貨源基礎，厚植了發展的沃土，開拓了廣闊的空間。（經濟日報）

《天津》：打造濱海新區成為大陸數字經濟示範區

《天津市促進數字經濟發展行動方案（2019—2023年）》（以下簡稱《方案》）近日正式發佈。《方案》助力「天津智港」建設，明確了行動目標。到2023年，初步形成智慧科技創新能力突出、融合應用成效顯現、數字經濟占GDP比重大陸領先的數字經濟發展新格局。數位化轉型成為實現天津發展的主導力量，力爭把濱海新區打造成為國家數字經濟示範區。（中新網）

▲成都青白江木材交易中心。（圖／翻攝自《中新網》）

《江蘇》：第十一屆中國國際新能源大會將於11月在無錫舉辦

第十一屆中國國際新能源大會暨展覽會將於今年11月7-9日在無錫舉辦。展會展示太陽能光伏、儲能、分散式風電、綜合能源服務以及新能源汽車、充電站等產品及業務。並將舉辦1場主論壇、11場主題分論壇以及記者會、產業座談會、科普宣講會、專題培訓、十大分散式光伏品牌評選等多場配套活動。（中新網）

《廣東》：發展4K超高清視頻產業和機器人產業

廣東連續30年GDP總量在大陸排在第一名，但仍然面臨著如何實現高品質發展的問題。廣東省長馬興瑞3日表示，要發展4K超高清視頻產業和機器人產業。目前廣東生產約50%的4K電視機，還有生產約20%工業機器人。（澎湃新聞）

《北京》：2019世界交通運輸大會將在北京舉行

2019世界交通運輸大會將於本月13日至16日在北京舉行，主題為「智慧綠色引領未來交通」。大會學術論壇安排的259個交流單元1472場學術報告，將圍繞大資料應用、自動駕駛與車路協同、智慧交通、智慧城市、海綿城市、綠色發展、長大橋樑檢測與監測、京津冀協同發展、粵港澳大灣區、「長三角」區域一體化、雄安新區建設、交通強國實踐、未來交通趨勢等領域的重大戰略、重大前瞻性技術問題和發展趨勢設置議題，交流和研討當前世界交通運輸領域最新科技成果水準及發展動向。（中新網）

▲2019世界交通運輸大會將在北京舉行。（圖／翻攝自《中新網》）