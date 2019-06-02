學生吵架變圍毆！高中教室秒成「格鬥場」飛踢又砸椅　校方回應了

▲學生圍毆影片曝光，校方回應了。（圖／翻攝自詹江村臉書粉絲團）

記者趙蔡州／綜合報導

網路上1日瘋傳一段校園圍毆霸凌的影片，桃園某高中多位學生圍毆一名同學，可以看見教室幾乎變成格鬥場，數人紛紛拿課桌椅朝受害者攻擊，旁邊有許多人圍觀但沒人制止。對此，校方1日表示，事件發生在今年4月，當初已經有通報教育局，並對涉事學生進行處分，也有安排後續的輔導工作。

曝光的影片可以清楚看見，一名學生被其他多位同學施暴，他被人壓制在地板用拳頭攻擊，旁邊則有人時不時補踹、飛踢幾腳，周遭的課桌椅也被波及散落一地，有人就舉起椅子當武器朝他身上猛砸。旁邊還有許多同學在圍觀，但沒有人願意幫忙阻止，反而有人在歡呼及錄影。

▲市議員要求教育局追查學校的責任。（圖／翻攝自詹江村臉書粉絲團）

市議員詹江村接獲民眾反映，看了影片也覺得非常離譜，除了譴責霸凌的行為不可取之外，也要求教育局追查學校的責任。其他網友看了也紛紛心痛說，「難道不怕打死人」、「相關單位應該要介入調查」、「看了好難過」。

對此，校方1日表示，事件發生在今年4月，一名轉學生與同學發生口角，進而演變成肢體衝突，當天學校就已立刻報警，同時也啟動校安機制，包含通報教育局，事後轉學生自辦休學，其他動手的學生則予以記過處分，輔導室也介入安排後續輔導工作。