粽子節來了香菇大漲　金門海巡查獲300公斤大陸香菇

記者郭世賢／金門報導

海巡署金馬澎分署第九岸巡隊於1日接獲情資，有不法集團將於端午節前夕，將大陸香菇走私至台灣市場謀取暴利，旋即與金門查緝隊展開部署，在料羅港成功攔截查獲疑似大陸香菇321.48公斤（市價約60萬餘元），均已採樣送農委會農糧署實施鑑定，若判定屬實將依違反「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」及「海關緝私條例」函送財政部關務署高雄關裁處。

▲ 粽子節來了香菇大漲，金門海巡查獲不法車輛暗藏300公斤大陸香菇。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

海巡署金馬澎分署第九岸巡隊於1日接獲偵防分署金門查緝隊預警情資，透過查緝隊長期嚴密佈偵，於1日下午4時許，發現不法集團人員及車輛於料羅港區活動，旋即與查緝隊展開部署，成功攔截查獲20箱疑似大陸香菇，總重321.48公斤（市價約60萬餘元）。

金門岸巡隊統計指出，金門地區5月迄今連續查獲大批疑似陸菇總重1,333.98公斤（市價逾新台幣260萬餘元）欲運往台灣，顯示國內市場需求有增加之趨勢，不肖業者仍鋌而走險，伺機運用不法途徑夾藏輸台牟利，海巡署將持續針對各商、漁港加強查緝及佈偵，以防杜類案再生。

金門岸巡隊副隊長王榮忠表示，若大陸香菇若不慎流入市面，除影響國內經濟秩序外，因其未經合格安全檢驗，也容易引發食品安全問題，海巡署致力澈底杜絕走私、偷渡等不法活動，確保當地鄉親生命財產安全；如民眾發現非法走私及偷渡情事，請多加利用海巡署「118」免費服務專線。