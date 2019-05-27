詐保竟縱火燒250萬保時捷！車商、縱火男互推責均判刑

▲保時捷千萬保車遭縱火燒毀，高院認定是車商找人燒車詐保。（圖／記者楊佩琪翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市內湖區山區道路旁，2017年5月間有一部新車要價上千萬元的二手保時捷Panamera Turbo，遭人縱火焚毀。檢警逮捕縱火男邱姓男子，但他供詞反覆，最後法院查出，是因為買下二手跑車的王姓車商，不想花修高額費用修車，才會直接找人燒掉跑車、詐領保險金。二審因此將車商判刑10月、縱火男判刑7月。可上訴。

被焚毀的保時捷Panamera Turbo在跑車界中小有名氣，是新車價要1000萬元以上的4門轎車，時速從0加到100只要3.8秒，極速每小時306公里，更曾創下德國紐柏林北賽道單圈7分38秒的紀錄，號稱是量產4門跑房車極速之王。但2017年5月間的凌晨，這部保時捷在台北市內湖環山路2段的停車格中，被人潑汽油縱火焚毀。

檢警根據監視器畫面，逮捕涉嫌縱火的邱姓男子，邱男一開始供稱，因為向王姓車商以250萬元買下這部二手跑車後，試車3天後突然縮缸，不滿維修費用高達75萬元，所以才會縱火燒毀跑車，另外王姓車商也否認認識邱男，不斷指責邱男縱火，推卸責任。但檢方持續追查，發現車商當天也出現在現場，疑似2人勾結縱火燒車、詐領保險費，因此依照公共危險罪中的「縱火燒毀自己所有物罪」，提起公訴。

一審法院將2人分別判刑，案經上訴，高等法院審理期間，2度傳喚2人出庭，但2人均未出庭。高院最後根據檢察官偵訊以及一審調查的結果，做出一造辯論判決，認定車輛並非邱男所購買，實際上乃王姓車商向知名牛肉麵店主以250萬元買下後，試車時不慎將引擎開壞，車商不想支付高額維修費用，才會找邱男前來燒車，詐領保險金。

高院還查出，當時王姓車商還偷了一部腳踏車，要求邱男持寶特瓶、騎腳踏車到附近加油站購買汽油；另外邱男縱火時，乃是打開跑車天窗，將汽油澆入車內皮椅上縱火，並非一般外部縱火燒車的方式，顯見2人試圖將車輛完全焚毀，以詐領保險金的意圖明顯。另外高院也認定邱男犯後主動向警方到案說明，符合自首減刑要件，因此依照「縱火燒毀自己所有物罪」將邱男判刑7月，另將王姓車商判刑10月，可上訴。

