華聞快遞／京津冀3地簽署產業鏈引資戰略合作框架協議

▲天津市。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

《河北》京津冀3地簽署產業鏈引資戰略合作框架協議

京津冀日前共同簽署了產業鏈引資戰略合作框架協議，三地投資促進機構共同探索京津冀產業鏈引資合作模式，圍繞重點產業開展引資合作，實現訊息和資源共用。根據協議，未來京津冀產業鏈引資合作將突出戰略性，立足三省市功能定位和產業發展定位，產業鏈引資工作長期有規劃、中期有目標、近期有計劃；突出機制性，建立三方協同、項目會商、合作招商和溝通協調等「四項工作機制」。

《北京》中國國際服務貿易交易會意向簽約金額超千億美元

2019年中國國際服務貿易交易會於6月1日落下帷幕。本屆京交會共實現意向簽約項目440個，意向簽約金額1050.6億美元。據介紹，本屆京交會展區達16.5萬平方米（約4.9萬坪），先後舉辦了240餘場論壇會議和洽談交易活動；吸引了137個國家和地區、21個國際組織、8000餘家境內外企業及機構參展參會。經初步統計，超過40萬人次客商參加各會場活動，其中主會場12萬餘人次，比上屆增加20%以上。

《黑龍江》中俄合建首座跨境公路大橋合龍 黑龍江再添國際公路大通道

2019年5月31日9時51分，中俄合建首座跨境公路大橋黑河—布拉戈維申斯克黑龍江（阿穆爾河）大橋實現對接。黑龍江大橋建成後，將形成一條新的國際公路大通道，實現中俄地方城市間互聯互通。

《遼寧》瀋陽發佈緊缺急需人才目錄 擇優獎勵補貼最高50萬元

瀋陽市近日發佈《2019—2020年度沈陽市緊缺急需人才目錄》，未來兩年緊缺急需的人才涵蓋十大類產業、104個職業小類，產業涉及先進裝備製造、機器人及智能製造產業、汽車、軌道交通業、航空產業、新一代信息技術產業、新能源、新材料及節能環保產業、生物醫藥化工產業、金融商貿物流業、現代建築業、現代農業、教育管理法律業。

▲遼寧瀋陽。（圖／CFP）

《河北》引導企業開展「製造業＋網際網路」模式應用

5月28日，河北省工信廳印發《推動網際網路與先進製造業深度融合發展工業網際網路導向目錄（2019年）》，目錄重點圍繞工業網際網路網路、平台、安全三大體系，引導企業開展「製造業+網際網路」模式應用和企業上雲，實現兩化融合高質量發展。

《福建》廈門成立勞務派遣協會 服務企業用工和人才引進

擔任會長的鴻福天下勞務派遣有限公司董事長徐流根表示，協會成立後將加強政府和企業的溝通聯繫，發揮好橋梁紐帶作用，推動廈門勞務派遣行業的交流合作，為廈門市經濟發展做出貢獻。據瞭解，協會首批會員有30多個。

《福建》《河北雄安新區啟動區控制性詳細規劃》和《河北雄安新區起步區控制性規劃》公示

為更深入地向公眾介紹雄安新區規劃建設理念和方案，雄安新區管委會邀請了多位深度參與新區規劃編制、咨詢、論證的國內外知名專家進行權威和專業解讀。同時，由雄安新區規劃研究中心和規劃承編單位中國城市規劃設計研究院組成的40餘人技術團隊，將在公示期間現場駐守，全面深入介紹規劃並聽取意見。



《浙江》寧波率先上線全省企業 註銷「一網服務」平台

寧波於5月31日上午，率先上線開通全省企業註銷「一網服務」平台。即日起，企業註銷只需登錄「一個平台」，就能申請辦理市場監管、稅務、人社、商務、海關、人民銀行的全部手續。這是寧波自成為全國企業簡易註銷登記改革試點地區之後，又一次在企業註銷辦理工作上走在全國前列。

▲寧波舟山港。（圖／CFP）