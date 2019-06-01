華聞快遞／一年省10億！北京一般工商業電費7/1起再調降

▲北京市市貌。（圖／CFP）

《北京》一年省10億！北京一般工商業電費7/1起再調降

繼5月1日降低一般工商業銷售電價後，7月1日，北京這項電價將再次下調。北京市發改委5月31日發布通知，為進一步降低工商業用電負擔，按照國家電價調整的統一部署，自2019年7月1日起，北京將進一步降低全市一般工商業用戶電度電價（除離峰時段外）2.63分/千瓦時，同步降低一般工商業及其他用戶輸配電價2.02分/千瓦．時，預計用戶將再減少10.16億元（人民幣）負擔。（中新社）

《湖北》湖北將批量上線加油刷臉系統 看一眼就自助結算

能刷臉支付的智慧加油站將在湖北省批量上線。5月30日，在襄陽市襄城區中石化銀溪加油站，由白、紅、黑、綠四色組成的新式加油機讓人眼睛一亮。新加油機添加了一塊配有攝影機的LED大螢幕，類似於超市刷臉支付自助結算裝置，顧客只需在加油機上輸入金額，選擇微信、支付寶、中石化APP等付款方式，再正面看一眼攝像頭即可完成刷臉支付。（新華網）

《江蘇》蘇州發布多項樓市調控政策 部分區域二手房簽約節奏加快

截至4月底，蘇州市房地產價格指數已達到5%，超過全年調控目標5%的界限。為此，蘇州市政府部門陸續發布多項樓市調控政策。近日，蘇州市召開房地產經紀機構和房地產開發企業座談會，進一步貫徹「房住不炒」的精神。（中新社）

《上海》上海研發投入佔GDP比例達4%

上海市政府近日在記者會上指出，5年來上海加快建設具有全球影響力的科技創新中心，經過搭框架、打基礎，取得了一系列實質性突破。副市長吳清介紹，目前，上海全社會研發投入佔GDP比例達4%，比5年前提升0.35個百分點。（中新社）

▼上海市市貌。（圖／CFP）

《四川》端午高速公路要收費！四川交警發布端午假期出行指南

四川省高速公路公安局權威發布端午小長假全省高速公路出行指南。今年「端午」假期（6月7日至9日），高速公路不執行小型客車免費通行的政策，預計2019年「端午」假期四川省高速公路網總流量650萬輛左右，較同期相比上升8.3%。（中新社）

《廣東》廣州6月起執行「寄送郵件」實名制新規

廣州市公安局近日指出，《廣州市公安局廣州市郵政管理局廣州市國家安全局關於進一步推進郵件快件實名收寄工作的通告》將於6月1日正式實施，該通告對廣州寄遞行業應用實名收寄訊息系統、委託他人寄遞物品、使用智能快件箱投遞等方面作出管理規定。（中新社）

《福建》兩岸電博會將在福建舉行 可望簽約146項投資項目

第十屆海峽兩岸電機電器博覽會暨第二十屆寧德投資洽談會，將於6月12日至15日在福建寧德市展開，邀請境內外電機電器行業和新能源電池、新能源汽車、不銹鋼新材料、銅材料等產業供應商、採購商、參展商、項目投資商和大中專院校、科研機構技術專家參加展會，共同探討產業發展的新趨勢、新技術。（中新社）

《廈門》業界在廈門倡議發起成立「中國人工智能城市產業聯盟」

中國十多家各城市人工智能行業協會（產業）或聯盟，5月31日在人工智能應用場景發展論壇上，共同倡議發起成立「中國人工智能城市產業聯盟」。（中新社）

▼廈門市市貌。（圖／CFP）