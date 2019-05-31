華聞快遞／建設940個項目！廣州南沙今年將投入5770億元人民幣

▲廣州南沙城市實景。（圖／中新社）

《廣東》建設940個項目！廣州南沙今年將投入5770億元人民幣

廣州南沙開發區管委會29日指出，2019年廣州南沙將投資5770億元（人民幣，下同），大力展開包括港口、軌道交通、高快速路、市政基礎設施、電力設施及公共服務設施等940個建設項目。據悉，南沙近年來將目標對準重大項目建設，持續在基礎設施和公共服務方面發力，廣深港高鐵、南沙大橋、華南師範大學第二附屬中學等多個基礎設施項目相繼完工，南沙城鄉建設事業發展有了非常大的進步。（中新社）

《北京》文化融合發展項目簽約金額超過80億元人民幣

以「文化融合創新發展」為主題的第六屆北京市文化融合發展項目合作推介會30日在北京舉行。本屆推介會由北京市文資辦、工信部工業文化發展中心、中國動漫集團、北京文投集團、北京歌華傳媒集團聯合主辦；今年上台推介的項目，涵蓋內容創作生產、創意設計服務、文化傳播渠道、文化投資運營、文化娛樂休閒服務等多個文化領域。（中新社）

《河南》試點建設10個智能化示範園區

河南省發展和改革委員會、河南省工業和信息化廳、河南省財政廳近日聯合發布《關於印發河南省第一批智能化示範園區建設試點名單的通知》，認定鄭州航空港產業集聚區等10個產業，集聚區為河南首批智能化示範園區建設試點。內容也指出，為加快推動智能化示範園區建設，符合條件的園區管理服務綜合系統（智能製造公共服務平台）、工業互聯網平台、企業智能化改造、企業上雲等項目，將優先納入相關專項資金支持範圍。（中新社）

《北京》海創人才國際創新中心正式啟動

由北京市人才工作局指導，房山區委、區政府共同主辦的「北尚賢才京彩有你」首屆北京人才宣傳週系列活動之海創人才國際創新中心啟動儀式日前在北京房山舉行。據悉，在啟動儀式上，科技部、北京市人才工作局領導先後致辭，分別從全國和北京市人才發展的高度，對房山區建設海創人才國際創新中心給予了肯定，並對未來中心建設方向提出了建議。（中新社）

▲海創人才國際創新中心啟動儀式。（圖／中新社）

《新疆》今年前4月新增創業2.26萬人 新疆持續優化創業環境

新疆維吾爾自治區人力資源和社會保障廳29日指出，隨著創業環境逐步優化，截至4月底，今年新疆新增創業2.26萬人，完成年度目標任務的75.3%。自治區人力資源和社會保障廳相關負責人表示，今年新疆從全面落實創業扶持政策、提升創業人員創業能力、營造創業氛圍上下功夫，進一步完善創業擔保貸款及貼息政策，將創業擔保貸款個人最高貸款額度從10萬元調高至15萬元，將勞動密集型小微企業貸款額度從200萬元調高至300萬元，有效解決了創業者群體及小微企業融資難問題。（中新社）

《北京》「絲路電商」成新亮點！ 電子商務交易額達31.63萬億

《中國電子商務報告2018》29日發布；內容顯示，大陸去年實現電子商務交易額達31.63萬億元，年增率增長8.5%；跨境電子商務進出口商品總額達到1347億元，年增率增長50%，尤其「絲路電商」成為推進國際合作的新名片，更成為雙邊經貿合作新亮點。 （中新社）

《吉林》繼續開拓新的國際市場！吉林省推動服務貿易創新發展

吉林省商務廳副廳長許濤30日在長春表示，該省服務貿易近年來發展呈現快速增長態勢，對穩外貿、穩預期、促增長做出了積極貢獻。此外，官方指出，未來將繼續加快「走出去」步伐，拓展服務貿易國際市場。（中新社）

《澳門》首季飲食業薪酬升13.4% 酒店業人資需求放緩

澳門統計局近日公佈2019年第1季人力資源需求及薪酬調查結果。截至首季末，澳門酒店業有5.9萬名全職員工，按年增4.3%，人力資源需求放緩；飲食業有2.6萬名全職員工，按年減2.3%，平均薪酬升13.4%。（中新社）

▲澳門福隆新街。（圖／翻攝澳門新八景官網）