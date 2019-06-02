餅乾藏櫃子...騙小孩沒零食！兒女「露詭笑神戳破」爸毛翻：不當警犬可惜

▲兒子鼻子超靈，竟然聞得到櫃子裡的零食 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

零食秘密基地被攻破了！一名爸爸日前剛回到家時，就被孩子纏著問說「能不能吃餅乾」，他心想明明就已經藏在櫃子裡，於是就騙說「今天沒買」，但是兒子卻立刻一招戳爆他的謊言，讓他傻眼表示「看來屁孩都有與生俱來的餅乾雷達」、「不當警犬太可惜了」。

「掯！不當警犬太可惜了！」一名男網友日前在臉書「爆怨公社」中分享孩子具備的超強「餅乾雷達」，他表示前幾天一回到家，女兒就問他說「爸爸我可以吃餅乾嗎？」他接著連忙表示今天沒有買餅乾，但是女兒卻用一副詭異的笑容看他，彷彿看穿了什麼。

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沒想到，下秒兒子也跳出來幫腔，直接點出「你把餅乾藏在廚房上面的櫃子裡。」原po這時心裡超毛，心想「靠么，你們怎麼會知道？」兒子隨後才得意表示「因為我有聞到」，讓老爸當場嚇傻了。

貼文一出，網友們都笑翻要爸爸別暗槓（私藏），孩子都是很聰明的，「孩子天生都有找零食的天分！」、「別想暗槓起來自己吃」、「孩子對這方面特別的靈敏啊」、「不當警犬太可惜」、「零食庫又要搬家了」、「考慮藏在浴室天花板上面吧XD」。

其他人則是笑說其實最傻的就是爸爸了，說不定大人的一舉一動都被孩子們監視著，「你太不了解孩子的聰明智慧頭腦，那可不是用聞的，檢查看看孩子有沒有在附近安裝監視系統」；另也有人表示爸爸還太弱，「我都藏在衣櫥裡，我家三個小屁孩都不知道。」

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