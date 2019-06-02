「叫男友割包皮很過分傷自尊？」　網認真回反問：要妳隆乳呢…她回應了

▲原PO認為，割完包皮較容易維持清潔、降低發炎的機會。（圖／示意照／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

一名女網友說，叫男友去割包皮，這個要求很過分嗎，「他似乎不太願意，是不是傷到男生的自尊心了？」對此，有男性認真分析，讓原PO直呼「原來如此」；還有人看到原PO貼的圖，「這樣我對刈包會有陰影」。至於是否有需要割包皮？醫師則提出自己的建議。

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團發文，引起熱烈討論。有人表示，「會去割不外乎兩個原因啊，太快或包住」；原PO回，「我還擔心是不是他會被笑，因為說會腳開開好幾天。」

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不少網友則問原PO，如果被男友要求豐胸、進行隆乳手術呢？原PO回應，她單純只是覺得割完包皮較容易維持清潔、降低發炎的機會，「豐胸只有視覺上的好處吧，但我不介意豐胸…隆乳如果好處很多的話，我不介意啊。」

▼原PO想問叫男友割包皮會傷對方自尊嗎？（圖／示意照／記者黃克翔攝）



一名網友則認真回答，「暫且不說自尊心的問題，到現在這個歲數割包皮，我覺得還滿有恐懼感的，而且割完尿尿、走路都是地獄。」原PO回「原來如此」。

有人看到原PO的附圖直呼，「為什麼說包皮要放刈包圖，這樣我對刈包會有陰影。」原PO解釋，想說用台語「刈包皮」的諧音。

割包皮手術讓許多人避之唯恐不及，泌尿科醫師闕舜仁曾在《醫師好辣》節目上指出，若手術順利進行，手術後敏感者約休息2周就能恢復正常；很多人擔心會痛，建議手術後可在家多休息一天慢點上工。他表示，若自己住可連內褲都不要穿，採「開放式」避免傷口摩擦與拉扯，否則也可穿寬鬆四角褲，休息2、3天後，不適狀況即可改善。

然而，很多網友好奇「包皮真的需要割嗎」？蔡鋒博醫師曾接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，依照個人狀況，之前曾有說法是割包皮可減少包莖癌機率，但最後證明並沒有差別，因此包皮並沒有硬性一定要割；除非造成龜頭發炎、行房時磨到會痛，或因包皮太長蓋住導致悶臭，以衛生考量和行房舒適來說，會建議割掉。

▼原PO也回應網友提出的豐胸問題。（圖／達志／示意圖）