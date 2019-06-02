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HTC U11 用戶注意！官方：連3日提供現場維修服務

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▲HTC U11。（圖／記者莊友直攝）

▲HTC U11。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

科技中心／綜合報導

HTC日前向U11用戶釋出Android 9.0系統更新（代碼3.22.709.2），但許多用戶更新後卻傳出手機無法解鎖的災情，事發多日後，HTC本月1日表示，從3日起連續3日，將分別於北中南的指定地點提供HTC原廠工程師現場修復服務

HTC 上月27日在臉書官方粉絲團貼出U11能夠更新Android 9.0系統的消息（更新代碼為3.22.709.2），更新內容主要是讓U11能升級至Android 9.0 Pie、 整體系統功能加強以及自 Blinkfeed 移除Google+。但有許多用戶更新後面臨手機圖形鎖、密碼鎖皆無法解鎖手機的狀況，手機完全無法使用，有用戶表示，致電客服詢問相關問題，客服僅表示請用戶嘗試回復原廠設定，令許多用戶不滿。

面對這樣的狀況，HTC在上月28日隨即宣布「更新暫停」，但並未提出進一步的解決方案。而在本月1日，HTC終於在官網的產品討論區發布最新訊息表示，從3日起連續3日，將分別於北中南的指定地點提供HTC原廠工程師現場修復服務，但僅提供因PIN碼或圖形解鎖錯誤，導致無法進入系統之HTC U11進行相關修復服務。

此外，HTC也提到 ，建議已經將HTC U11升級為Android 9.0版本的用戶，請暫時先不要安裝微信App，以及預計將於6日前再次發送HTC U11 Android 9.0升級的新版韌體提供HTC U11 用戶更新。

以下為HTC 6月1日發文全文：

各位親愛的版友，不好意思久等了！有關近日HTC U11用戶於更新後所遇到的情況，經與內部積極溝通後，有以下三點公告：

(1) 針對日前HTC U11升級至Android 9.0版本，導致少數用戶PIN碼或圖形解鎖錯誤一事，HTC將於下週一起提供HTC原廠工程師現場修復服務。
6/3（一）11:00-20:00（台北八德大型專賣店2F）
6/4（二）11:00-20:00（台中公益大型專賣店2F）
6/5（三）11:00-20:00（高雄建國大型專賣店維修洽談區）

目前將優先提供6/3-6/5北中南三場場次，後續視情況所需，HTC將再安排週四之後相關人員進駐協助修復事宜。
本服務僅提供因PIN碼或圖形解鎖錯誤，導致無法進入系統之HTC U11，進行相關修復服務。
如用戶需要後送回原廠，HTC也提供免費到府收送之服務，請於上班時間10:00-19:00，致電HTC客服專線: 0809-090-166/手機請直撥: 02-2162- 6788，由專人協助。謝謝！

(2) 在此特以建議，目前HTC U11已經升級為Android 9.0版本的用戶，請暫時先不要安裝微信App。
(3) HTC U11 Android 9.0升級版本，預計將於下週四前再次發送新版韌體提供HTC U11 用戶更新。請再密切留意HTC論壇之公告。

謝謝各位粉絲的諒解，此次造成大家的不便，站方在此說聲不好意思！

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關鍵字：HTC,宏達電,U11,更新

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