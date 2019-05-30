宏達電VIVEPORT再下一城　6/5支援WINDOWS MR

▲Viveport Infinity。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今天（30日）宣布VIVEPORT將從6月5日起，正式支援全系列Windows混合實境（MR）頭戴式裝置，未來，Windows混合實境用戶可在Viveport下載相容於Windows混合實境的內容，也可享有Viveport Infinity無限量內容訂閱服務。



宏達電Viveport擁有超過1700款內容供選擇，Viveport Infinity也有600款以上的內容讓訂閱會員無限量享用，並從6月5日起，Windows混合實境用戶就可透過Viveport Infinity訂閱服務，無限量下載超過200款相容於Windows混合實境的內容。



宏達電Viveport目前支援市面上所有主流PC VR裝置，包含HTC VIVE系列產品、Oculus Rift、Oculus Rift S，以及即將加入的Windows混合實境設備及Valve Index。至於目前相容於Windows混合實境的頭戴式裝置，包括宏碁、惠普、華碩、戴爾、聯想及三星，預期可協助Viveport開發者增加用戶數，提高內容收益。



作為全球第一個無限量跨平台虛擬實境內容訂閱服務，Viveport Infinity非常適合玩家做為探索虛擬實境內容的出發點，只需要支付美金12.99元（新台幣419元）的月費，或是以更優惠的年約方案，讓消費者輕鬆就能體驗到暢銷或獨立製作的虛擬實境內容。



隨著訂閱內容資料庫持續發展及擴增，每個月都有新內容加入Viveport Infinity，也讓Viveport Infinity提供給用戶的價值日益增加，並在過去短短的一個月中， Viveport Infinity已上架多款VR大作，包括由Binary Mill 推出的RUSH及Gun Club VR、Phaser Lock Interactive推出的Final Assault、與Shell Games推出的 I Expect You To Die等優質內容。

▲宏達電VIVEPORT即將支援WINDOWS MR。（圖／HTC提供）