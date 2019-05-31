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HTC出大包！U11用戶更新Android 9.0後竟「無法解鎖」

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▲HTC U11。（圖／記者莊友直攝）

▲HTC U11。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

科技中心／綜合報導

HTC出包了！日前HTC向U11用戶釋出Android 9.0系統更新（代碼3.22.709.2），但許多用戶更新後卻傳出手機無法解鎖的災情，甚至打給客服也只獲得「請將手機回覆原廠設定」的回應，令許多用戶不滿。

HTC 27日在臉書官方粉絲團貼出U11能夠更新Android 9.0系統的消息（更新代碼為3.22.709.2），更新內容主要是讓U11能升級至Android 9.0 Pie、 整體系統功能加強以及自 Blinkfeed 移除Google+。

但有許多用戶更新後面臨手機圖形鎖、密碼鎖皆無法解鎖手機的狀況，手機完全無法使用，用戶紛紛在HTC臉書官方粉絲團留言抗議，「我圖形畫的是對的，它也不讓我進桌面，現在手機完全跟個廢物一樣不能用」、「真的很扯，希望盡快給出解決方案，不然真的太辜負大家對HTC的支持」，更有用戶直言「Android PIE已經有多少支手機都使用將近一年，請問這麼晚更新還能出問題？貴公司是否已不打算繼續經營手機市場？」有用戶表示，致電客服詢問相關問題，客服僅表示請用戶嘗試回覆原廠設定，令許多用戶不滿。

▲▼HTC U11更新傳出災情。（圖／翻攝自Facebook／HTC Taiwan）

▲HTC U11更新傳出災情。（圖／翻攝自Facebook／HTC Taiwan

面對這樣的狀況，HTC在28日隨即宣布「更新暫停」，並在臉書上貼出簡短聲明「更新暫停中，並已將各位所回報的情形轉達內部處理中，請粉絲們稍候後續更新公告！不好意思<(_ _)>」在30日時，HTC在官網的產品討論區發布最新訊息，以下為全文：

感謝各位版友回覆所提供的問題/回饋，站方皆已將資訊第一時間轉交給內部單位協助，並已在積極處理中，預計在近期將會重啟HTC U11 Android 9.0的更新，還請各位耐心等候，並密切留意論壇公告。

另，有關版友所反映到「更新後無法透過PIN碼/ 圖示碼解鎖」的現象，目前內部也已在釐清/處理此現象中，後續若有進一步資訊，將再跟各位更新消息，還請各位稍等，造成大家的不便，不好意思！

據了解，目前HTC U11更新Android 9.0系統所產生的災情仍未完全解決，《ETtoday新聞雲》將為讀者持續追蹤後續狀況。

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關鍵字：HTC,宏達電,U11,更新

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