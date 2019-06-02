計畫251億「收購101」　馬來西亞富豪李深靜過世享壽79歲

▲馬來西亞富豪李深靜1日晚間逝世，享壽79歲。（圖／翻攝自百度百科）

國際中心／綜合報導

擁有「亞洲棕櫚油之王」稱號的馬來西亞富豪李深靜，在2009年及2014年曾有意收購台北101股權，最終都未達成心願，並在2015年放棄27億4000萬令吉（當時約新台幣251億4000萬元）收購台北101的計畫，直到1日晚間在家中與世長辭，享壽79歲。

綜合外電報導，李深靜擔任創辦人兼執行主席的馬來西亞IOI集團與IOI產業，是全球最大棕櫚油企業之一、馬國數一數二房地產開發商，在馬來西亞、新加坡及中國等地，都有地產及休閒娛樂等投資。

台北地標101大樓於2009年標售股權時，就曾被李深靜看上，其中原因之一是IOI與101非常相似，但股權最後由頂新魏家取得；2014年9月下旬，李深靜與2個兒子主動找上頂新，積極爭取收購101的37.1%股權，經過數次交談後，終於以高出近4倍的價格敲定交易。

▲101大樓部分股權曾一度就要被售予IOI房產集團。（圖／記者林裕豐攝）

然而，因為李深靜及其企業與中國有龐大利益關係，當時被外界強烈質疑其動作是受到中國的幕後影響，進而造成大量反彈聲音，導致交易最後沒有得到台灣當局核發海外投資批准。2015年3月6日，IOI產業向馬來西亞證交所報備，放棄27億4000萬令吉（當時約新台幣251億4000萬元）收購台北101的計畫，收購案因此無疾而終。

IOI集團與IOI產業昨天才剛宣布李深靜將於3日的80歲大壽當天，卸下兩家公司的執行主席職務；IOI集團尚未宣布新主席人選。「富比世」今年初公布最新的大馬50富豪排行榜，李深靜以54億美元排行第5。