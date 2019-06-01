歌手楊欣樺任熱血公益大使　學甲警捐血手機大放送熱力滿滿

▲台南市學甲分局將6月6日上午舉辦「熱血警民挽衣袖、袋袋相傳警馨情」捐血活動，學甲分局長洪頂力、熱血公益大使歌星楊欣樺，頒感謝狀給贊助單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為慶祝2019年警察節，台南市學甲分局將6月6日上午舉辦「熱血警民挽衣袖、袋袋相傳警馨情」捐血活動，6月1日上午舉行宣傳記者會，學甲分局長洪頂力，邀請著名本土歌星楊欣樺擔任熱血公益大使，頒贈感謝狀給贊助禮品單位、人員，洪頂力分局長為楊欣樺歌迷，2人當場隨興對唱，即將舉辦的捐血活動打開美麗序幕。

學甲分局長洪頂力表示，慶祝警察節，6月6日舉辦捐血活動，非常有意義，由於將軍、學甲、北門民眾熱心公益，自發性捐贈禮品，出錢出力，每年都有2台捐血車進駐，去年捐血達369袋，9萬225CC熱血，為台南市區3名以內，他呼籲今年能有更多人來共襄盛舉。

熱血公益大使楊欣樺表示，她很開心且很榮幸擔任熱血公益大使，能為自己的家鄉盡一分心力，楊欣樺現場賣力宣傳學甲分局的捐血活動，6月6日上午9時至17時，在學甲分局大門口辦理，懇請熱心民眾及警察同仁、警友、義警、民防、志工、社區守望相助巡守員等，不分彼此捲起衣袖，共襄盛舉，期待捐血量可以突破400袋，再創分局歷史新高，救助更多鄉親；楊欣樺特別感謝所有熱心贊助禮品人員，由於他們的付出，預期會為捐血活動帶來另一波高潮。

學甲分局指出，6月6日凡參加捐血活動者，現場除發送小禮物外，每捐血250CC者，即可自行選擇1項禮品（獎品有限，先捐先選）：紀念獎品有洗髮精、沐浴乳、精美不倒翁玻璃美樂對杯等，另可再參加摸彩活動，獎品多項包括高級智慧手機、高級自行車、高級涼風扇、高級吹風機、高級涼絲被、新鮮土雞，85度C精美小蛋糕兌換卷、學甲農會500元禮券，學甲農會高級醬油等等，獎品雙重送，藉以感謝參加捐血人的愛心及鼓勵更多人參與。