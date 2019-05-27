學甲秘境老塘湖藝術村　端午推「屈原」新畫作

▲台灣手指畫家匡乙展示最新完成的一幅手指畫作「屈原」，歡迎大家來觀賞。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

被譽為是台南市學甲區秘境的「老塘湖藝術村」，呈現台灣古早生活、閩式建築和蒙古塞外風，風格相當獨特，創辦人台灣手指畫家匡乙，端午節前夕完成一幅用手指畫作品「屈原」，歡迎民眾端午攬勝，欣賞別出心裁手指油畫作品。

「老塘湖藝術村」是畫家匡進福（匡乙），將許多老厝拆下的舊建材及蒐集各地舊建材，用10多年的時間營造老塘湖藝術村，集結了100多間的古厝材料，重新打造了以蒙古塞外的「塘湖」為名之「老塘湖藝術村」，眾多復古元素，結合而成一個古城鎮似的覽地。

一年一度端午節快到了！畫家匡乙再度完成以手指油畫的「屈原」作品，他表示，作品「屈原」真難畫，古代沒有照片，係搜尋各家門派共通點的長相來揣摩畫的。匡乙表示，為了畫屈原，花了不少時間，搜集了很多以前遺留下來屈原像，再綜合判斷，各家畫的屈原像相同點，得到比較真實的影像來畫，其中共通點屈原像位文官，額頭飽滿，大耳，清瘦型，眉細長，鬍鬚稀薄而長，眼神透亮，這都是匡乙畫家要表現的特癥。

這幅作品，端午節前夕展示在學甲老塘湖藝術村匡乙畫作館，民眾有機會可以前往一遊，並參觀畫家匡乙作品。