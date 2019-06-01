近十名青壯藍委挺韓　「朱系」柯志恩：不管誰邀請都來

▲六一凱道造勢，國民黨立委柯志恩來到現場。（圖／記者林銘翰攝）



記者羅婉庭、林銘翰／台北報導

力挺高雄市長韓國瑜的「庶民總統團結台灣、決戰2020贏回台灣」全國大會師活動，6月1日下午2時在總統府前凱達格蘭大道正式登場，包括國民黨立委柯志恩、林德福、前立委孫大千、無黨籍立穩陳玉珍等人都到場支持。由前新北市長朱立倫提名不分區立委的柯志恩表示，今天前來造勢完全沒有任何壓力，所有國民黨的候選人不管是誰邀請，都會前來表達支持與加油。



國民黨團35席立委，有近10名立委到場，包括沈智慧、林德福、陳玉珍、柯志恩、呂玉玲、蔣萬安、李彥秀、林奕華、陳學聖等。

柯志恩於2016年獲朱立倫推薦提名，順利當選國民黨不分區立委，不過朱立倫也正積極爭取國民黨總統提名，是否會有選邊站壓力？對此，柯志恩說「完全沒有壓力」，對於所有國民黨候選人不管誰邀請，包括朱立倫、鴻海董事長郭台銘，只要是國民黨籍的候選人，「我都會表達支持跟加油」。

不過，面對國民黨總統初選越演越烈，國民黨立法院黨團於上月30日發表「總統黨內初選」聲明，宣示中立，尊重個別立委表態，但黨團全力支持黨提名的候選人。

對此，柯志恩說黨團並沒有要求立委不要發言，只有說盡量維持中立，國民黨初選最後由誰勝出黨團就挺誰，「並沒有特別對大家做另外的指示」。

柯志恩也說，基本上基層挺韓國瑜的聲音比較「顯學」、比較明顯，不過還是有很多人支持郭台銘或朱立倫，只是相對而言「聲音比較不會出來」，所以到底鹿死誰手未來這一個月非常關鍵，強調只要是國民黨候選人，「我們都會站出來加油」。