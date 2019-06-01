近40萬韓粉重現「紅海」奇景！多位青壯派立委出席挺韓

▲【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會，韓國瑜台上畫面。（圖／記者季相儒攝）



記者林銘翰／台北報導

力挺高雄市長韓國瑜的「庶民總統團結台灣、決戰2020贏回台灣」全國大會師活動，6月1日下午2時在總統府前凱達格蘭大道正式登場，包括雲林縣長張麗善、黨內多位青壯派立委、前立委孫大千、無黨籍立委陳玉珍等人都到場支持，主辦單位則宣稱現場湧入將近40萬人，重現過去三山造勢的「紅海」奇景。

多位藍營黨公職人員也出席站台，10名國民黨立委到場包括沈智慧、林德福、柯志恩、呂玉玲、蔣萬安、李彥秀、林奕華、陳學聖、陳宜民、陳雪生，以及前立委孫大千、無黨籍立委陳玉珍都前來站台。

呂玉玲表示，今天大家團結一致支持中華民國，拜託大家一定要相信國民黨，讓國民黨明年能夠重返執政，讓大家安居樂業。李彥秀則說，今天看到大家冒著大雨一大早就來到台北，就是看到明年國民黨重返執政的決心，也是看到民進黨在這段時間不斷的耍奧步，包括總統蔡英文說「一定會讓自己連任」，這也就是為什麼一定要讓李進勇擔任中選會主委，所以國民黨一定要團結，支持韓國瑜讓明年國民黨重返執政。

林奕華說，民進黨執政三年多把中華民國的尊嚴踩在腳底下，今天看到蔡英文這樣對待前行政院長賴清德，未來民進黨一定會無所不用其極的對付國民黨，所以大家一定要團結在一起，支持韓國瑜也支持中華民國。

陳宜民則說，在這個非常關鍵的時刻，大家面對最重要的就是如何讓韓國瑜代表國民黨參選，大家已經展現了團結一致的精神愛護韓國瑜，強調「有錢不是什麼重要的事情，重要的是一股氣」，一股氣要繼續凝聚下去，一直到韓國於變成總統候選人。