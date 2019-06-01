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10年獲政府補助503億　華為澄清：與其他公司一樣

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▲華為任正非訪談。（圖／取自微博）

▲華為創辦人任正非曾否認獲政府補助。（圖／取自微博）

國際中心／綜合報導

華為創辦人任正非曾公開否認華為接受政府補助，但法國媒體報導，公司年度報告和公開紀錄顯示，過去十年期間，華為從獲得政府110億元人民幣（約新台幣503億元）的補助款。對此，華為發言人回應，任正非的意思是「華為沒有得到任何特殊的政府補助」，華為與其他公司一樣，收到數個轄區政府的研究補貼。

《法新社》指出，華為2009年的年度報告中提及，因華為「為中國發展高新技術做出貢獻」，所獲得的政府補助有一半以上都是無條件政府補助。此外，部分華為的高級工程師也獲得政府獎金，資料顯示，去年有超過100名華為工程師獲得深圳市政府數十萬美元的獎金。

除了政府補助，法新社指出，華為也享有「用地優惠」。公司從東莞政府獲得127公頃土地，價格比附近住宅用地便宜9成；且東莞還便宜出售湖畔土地給華為，讓他們在園區周圍為2萬多名員工建造公寓宿舍。

美國前助理貿易代表Claire Reade表示，給華為低於市場價格的土地售價、巨額的針對性研發補助以及出口融資等條款，都是明顯的補貼，都大幅高於華為從私營機構所賺得的。如果對其他國家的產業構成損害，可以向世界貿易組織（WTO）提告。

然而，政府補助企業的舉動並非中國大陸獨有，《德國之聲》便對此事採訪基爾世界經濟研究所學者克勞斯·弗裡德裡希·拉澤爾（Claus-Friedrich Laaser）。他提到，包括德國也有類似的現象，中美之間引发貿易戰使得中國公司拿到政府補貼的問題格外受到外界關注。

他指出，德國有所謂的「市長競賽」，一些德國的地方政府利用土地優惠政策希望吸引公司企業安家；在德國，工業行業並不是拿到補貼最多的行業，而是農業或是運輸行業、比如鐵路運輸等等。

針對法國媒體報導，華為發言人則回應，任正非的意思是指「華為沒有得到任何特殊的政府補助」，華為與其他公司一樣，收到數個轄區政府的研究補貼。

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關鍵字：中美貿易戰,美中貿易戰,貿易戰,任正非,華為補助,特派現場

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