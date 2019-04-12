鐵馬翁快速道路「鬼打牆」　駕駛嚇壞！熱心警攔車救人

▲老翁被通報在快速道路上騎腳踏車，面對員警提問只是一直傻笑卻回答不出來。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導



一名新竹縣竹東鎮的50多歲傅姓阿伯，10日13時被民眾發現在台68線快速道路騎著腳踏車緩緩而行，一輛輛汽車從阿伯身旁呼嘯而過，畫面頗為嚇人，經駕駛通報警方到場，竹東分局二重埔派出所員警林宛儒、蔡博宇、徐維獲報後立即趕赴處理，協助護送老翁下快速道路，讓他得以平安返家。

警方在台68線快速道路西往東方向11K處發現阿伯，先按了2聲喇叭，警示老人勿在騎乘，隨後警方隨即上前關心，詢問阿伯為何騎上快速道路、叫甚麼名字、名字如何寫、住哪裡、不過，阿伯對於員警的問題皆笑而不答，仍繼續騎著腳踏車向前，警方趕警拉住腳踏車，阿伯一開始以為員警要搶奪他的腳踏車，大呼「不要搶我的腳踏車」，由於阿伯身上亦無證明身分之證件，所以警方只好將阿伯帶回警局。

▲員警連按兩聲喇叭提醒老翁停車。



後來警方載著老人試著找尋阿伯的住所，並利用人臉辨識系統，終於幫阿伯找到回家的路，一接近家附近的街道，阿伯立刻想起自己的家的所在位置，安全將阿伯送回家後，警方又再次返回台68將阿伯的腳踏車搬上警車載回。

阿伯的哥哥見警察來訪，連忙向警方道歉並解釋他的弟弟領有身心障礙手冊，早上有聽到弟弟說要騎車到新竹回收場變賣鬧鐘，只是不知為何騎上快速道路，也向警方表示感謝。

警方呼籲，行人或腳踏出違規進入快速道路或高速公路，可依高速公路及快速道路管制規則開罰3千至6千元罰緩，提醒民眾多多熟悉路況，不要誤上快速道路，不但危險又傷荷包，以免發生意外。

▲警方先幫阿伯找到回家的路，再返回台68將阿伯的腳踏車搬上警車載回。