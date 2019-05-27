影／奧迪男五楊高架攔車！下秒遭撞「頭顱變形」慘死　妻哭：只是想加油

突發中心／綜合報導

國道一號五楊高架橋南下37.6公里處在27日清晨4時許發生死亡車禍，一名柯姓男子將疑似故障、沒油的奧迪車輛臨停在路肩，沒想到下車後遭後方2車撞上，當場全身多處骨折、頭顱變形慘死。柯妻哭著，「白色、白色，他開很快，白色的轎車。」只是想找好心人加油，沒想到竟發生憾事。

▲柯妻哭到語無倫次。（圖／東森新聞）



▲柯妻相當悲痛。（圖／攝影中心攝，下同）

從畫面中可以看見，銀色轎車停靠路肩，地面還留有車殼碎片，柯姓駕駛的黑色拖鞋還噴飛在路中，地面上血跡斑斑。據了解，柯男疑似因為車子故障，先把車停靠在路肩，接著走向中線車道，想要攔車請人幫忙，沒想到走了一段路，就被後方來車撞上，送醫搶救仍身亡。

對此柯妻哭著還原當時狀況，「車子沒油要攔車，攔車下來看有沒有好心人士，就是讓我們加一點油。」整個人語無倫次，模樣嚇壞了。

▲奧迪車停在路肩。



另外，黑車肇事駕駛無奈地說，當時死者突然出現在車道上，來不及反應才會撞上，事發當下就立即報警。警方也表示，車禍發生前有接獲通報指稱路肩有故障車輛，正要趕往現場處理，沒想到就發生憾事。

警方指出，由於3車駕駛皆無酒精反應，監視器也因過遠無法判別肇因，因此將會調閱附近經過車輛、檢視3車的行車紀錄器來協助釐清案情。

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