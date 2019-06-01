廢棄布料堆滿河口！他打卡「嗨，我到國外了」　網驚：竟然在桃園

▲腳底下都是廢棄布料。（圖／翻攝自Liu En-Yu臉書，下同）



地方中心／桃園報導

桃園新街溪的出海口左岸處上月31日被民眾拍到，竟然有一堆廢棄布料堆積在河口，讓他無奈諷刺，「嗨，我到了國外，但這個國外不好玩。」對此桃園市長鄭文燦表示，若是惡意傾倒廢棄物者，絕對會依法開罰。

原PO寫道，「我以為這種河流只會出現在未開發的國家，這樣的廢棄布料都丟積在河口真的很可怕。我可以踩在垃圾的布料上行走，還以為自己去了哪個國家似的，這就是台灣部分的河流和河口，這也只是廢棄物冰山的一角。」原PO指出，目前已經線上陳情環保局，建立案件編號。

▲廢棄布料堆積在河口。



從畫面中可以看見，原PO腳底下踩著一堆皺巴巴、濕濕的布料，旁邊的水呈現髒黃顏色，遠遠看過去彷彿如死城般，不說根本很難想像，這個地方竟然就在台灣。

許多網友看完照片後紛紛嘆氣留言「我還以為這裡是哪一國的貧民窟」、「真是不敢相信」、「我的天啊！我不敢相信這在桃園」、「天啊！然後大雨一來，這些東西再被沖到大海裡，然後又再被海洋生物誤食，人類到底是要造多少孽啊」。

對此桃園市長鄭文燦表示，接獲民眾舉報新街溪出海口有大量垃圾堆積，已責成環保局及海岸管理處前往清理；初步研判可能是因日前大雨沖刷，把廢棄物沖積至出海口，同時也請派出所調閱路口監視器調查是否有可疑人士或車輛棄置，針對惡意傾倒廢棄物者，絕對會依法開罰。

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