男大生向同學借GOGORO　騎錯輛緊急到警局「自首」晚了一步

▲王姓男大學生向友人借騎Gogoro機車使用，竟騎錯他人的同型同色的Gogoro機車，而吃上竊盜官司，令王生懊惱不已。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南一名18歲王姓男大學生，5月29日晚上向友人借騎Gogoro機車使用，惟騎車時竟「無縫接軌」，誤將張姓民眾停在該處同型同色的Gogoro機車騎走，張姓民眾向警方報失竊協尋，王生事後發現騎錯車主動報警，但車主報失竊在先，且竊盜是公訴罪，警方仍依竊盜罪嫌送辦，令王生懊惱不已。

警方說，這名王姓男大生（18歲），5月29日晚上至台南市青年路朋友租屋處向友人借Gogoro機車騎用，恰巧被害人張男亦將其Gogoro機車停在中西區青年路上。

據了解，Gogoro機車之設定，在機車熄火30秒後會自動上鎖，張男停好後隨即離開，陰錯陽差王姓大學生向朋友借的機車，亦和張男的機車是同款式同顏色的，且停放距離相距不到10公尺，王姓男大學在張男停好後約20秒，在尚未上鎖前即「無縫接軌」而能發動機車，且因未記車牌誤認機車而騎走，害的原車主張姓男子以為機車遭竊，趕緊報警失竊協尋。

王姓男大生一時大意騎錯別人的機車，事後在深夜發現自己誤認騎錯機車，雖然主動向警方告知，但車主張姓男子已完成報案程序，失竊三聯單已成立，竊盜罪是公訴罪，警方依法仍須依竊盜罪嫌將王姓男大生函送台南地檢署裁定。

台南市警二分局提醒民眾，雖然這案到了地檢署，可能不起訴、或緩起訴處分，但向別人借車時，要記牢車牌號碼，上車前再比對一下，以免要吃官司。